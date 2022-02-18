Мауберлинова назначена вице-министром информации и общественного развития РК

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НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Постановлением правительства РК Мауберлинова Нургуль назначена на должность вице-министра информации и общественного развития. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года в Карагандинской области.

Окончила Карагандинский государственный университет имени Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начала в 1992 году. В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе.

В 2006–2008 годах — главный специалист, главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

В 2008–2012 годах — главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК.

В 2012–2016 годах занимала должность заместителя директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК, советника председателя мажилиса парламента РК.

В 2016-2018 годах — председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.

В 2018-2019 годах – заместитель министра информации и коммуникаций РК.

В 2019-2020 годах — заместитель министра информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года и по настоящее время являлась заведующей отделом внутренней политики администрации президента РК.



