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Мауберлинова назначена вице-министром информации и общественного развития РК

17.02.2022, 10:27 35456
Мауберлинова назначена вице-министром информации и общественного развития РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Постановлением правительства РК Мауберлинова Нургуль назначена на должность вице-министра информации и общественного развития. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года в Карагандинской области. 
 
Окончила Карагандинский государственный университет имени Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. 
 
Трудовую деятельность начала в 1992 году. В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе. 
 
В 2006–2008 годах — главный специалист, главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК. 
 
В 2008–2012 годах — главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК. 
 
В 2012–2016 годах занимала должность заместителя директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК, советника председателя мажилиса парламента РК.
 
В 2016-2018 годах — председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК. 
 
В 2018-2019 годах – заместитель министра информации и коммуникаций РК. 
 
В 2019-2020 годах — заместитель министра информации и общественного развития РК. 
 
С мая 2020 года и по настоящее время являлась заведующей отделом внутренней политики администрации президента РК.
 

 

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В Казахстане проведут всесторонний анализ работы акимов

17.02.2022, 21:53 8936
В Казахстане проведут всесторонний анализ работы акимов
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу QAZAQSTAN рассказал о кадровых перестановка в госструктурах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целом кадровые перестановки будут продолжаться непрерывно. Должность не вечная. Люди, которые не могут адаптироваться к новым требованиям работы, будут вынуждены уйти со службы. Их место займут новые кадры. У меня нет цели все поменять. Будет проведен всесторонний анализ работы акимов. Основное требование-повышение благосостояния граждан. Поэтому при необходимости буду принимать соответствующие кадровые решения. Изменения будут обязательно", - сказал президент.

 
Он продчеркнул, что требования к государственным служащим должны быть очень высокими. 
 

Не каждый человек сразу становится министром или акимом. Это - очевидная вещь. Нужно время, необходим опыт. На такую должность должны быть назначены образованные, квалифицированные, добросовестные к службе граждане. Если уволить всех бывших специалистов, это будет неправильно. Не нужно идти на политическую чистку. В сферу государственного управления постепенно придут новые специалисты. Это нормальный процесс. И сейчас уже приходят. Но стоит помнить об одном: государственная служба не является экспериментальной площадкой. Поэтому постепенно эту работу будем проводить", - отметил Токаев.

 
Президент также напомнил о созданном по его инициативе молодежном кадровом резерве. 
 

Граждане, зачисленные в кадровый резерв, постепенно назначаются на ответственные должности. Конечно, этим нельзя ограничиваться. Мы должны открывать дорогу и другим людям", - добавил глава государства.


 

Заявлять о моем участии или неучастии в выборах считаю преждевременным - Токаев

17.02.2022, 21:49 10686
Заявлять о моем участии или неучастии в выборах считаю преждевременным - Токаев
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу QAZAQSTAN рассказал об участии в следующих президентских выборах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Этот вопрос прописан в нашей Конституции. Это очевидная вещь. Его нельзя нарушить. Только два срока. В своем мартовском Послании я выскажу свое мнение по этому важному вопросу. Но сейчас я не могу сказать, пойду я на выборы или нет. Ещё рано", - отметил глава государства. 


 
Ранее в интервью агентству "Хабар 24" Токаев заявил, что намерен занимать пост президента не более двух сроков.  
 

Токаев о расследовании январских беспорядков: наша задача - разобраться, кто преступник, а кто нет

17.02.2022, 21:23 14106
Токаев о расследовании январских беспорядков: наша задача - разобраться, кто преступник, а кто нет
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Истинной целью террористов был захват власти в стране, заявил в интервью телеканалу QAZAQSTAN президент Касым-Жомарт Токаев. 
 

Истинные патриоты, честно служащие своей стране, своей земле, не пойдут на такое вероломство. Это очевидно", - подчеркнул президент. 

 
По его словам, все начиналось с мирных митингов, не было никаких погромов и криминальных действий. Однако позже появились провокаторы и настоящие бандиты, целью которых был захват власти. 

Что касается вопроса о хулиганах, то некоторые люди думают, что мы арестовали невинных людей без причины. Распространяют такие ложные лозунги внутри страны. Но мы не должны забывать следующее - среди них были и террористы, и граждане, совершившие преступления. Посмотрите, тысячи людей разрушили город и пошли на настоящую террористическую деятельность. Но сейчас вдруг все оказались просто мирными гражданами. Кто в это верит?", - сказал президент. 


 
Он отметил, что по каждому делу следует провести тщательное расследование.
 

Мы должны отделить мирных граждан от террористов, грабителей. Это очень сложная работа", - подчеркнул Токаев.


Президент также заявил в интервью, что на все вопросы, волнующие население, обязательно будут даны ответы. 


 

Нужно дать ему возможность работать - Токаев высказался о новом акиме Алматы

17.02.2022, 21:22 13611
Нужно дать ему возможность работать - Токаев высказался о новом акиме Алматы
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о назначении Ерболата Досаева на пост акима Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент подчеркнул, что новому акиму была поручена непростая работа по восстановлению города после погромов. 
 

Экономика города пострадала во время январской трагедии. Имущество граждан и владельцев бизнеса было разграблено. Много объектов сгорело, разрушено. Все это нужно восстановить. Это непростая задача. Эта работа была поручена новому акиму Ерболату Досаеву. Надеюсь, что он сможет. Потому что у него большой опыт работы в сфере бизнеса и на государственной службе. Я думаю, что он предприимчивый, трудолюбивый человек. Поэтому я считаю, что мы должны дать ему возможность работать", - сказал президент в интервью телеканалу QAZAQSTAN.

 
На вопрос о том, не думает ли глава государства пересмотреть свое решение о назначении Досаева из-за недовольства горожан, Токаев ответил отрицательно.
 

Нет, у меня нет такой мысли. Алматы, можно сказать, самый крупный и уникальный город страны. Состояние города, благосостояние жителей находятся на моем личном контроле", - подчеркнул президент.



Напомним, 31 января 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ерболата Досаева акимом Алматы.
 

Путин лично заверил меня в том, что территориальный вопрос никогда не будет подниматься - Токаев

17.02.2022, 21:21 14051
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в своем интервью национальному телеканалу QAZAQSTAN, что президент России Владимир Путин лично заверил его в том, что территориальный вопрос никогда не будет подниматься, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Между Казахстаном и Россией подписан договор о добрососедстве и союзничестве. Россия - это Богом нам данный сосед, с которым мы живем бок о бок на протяжении веков. Это предписано казахам судьбой, и мы не может это изменить. Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи", - отметил Токаев.

 
Как подчеркнул президент Казахстана, укрепление связей с Россией, прежде всего, отвечает стратегическим интересам Казахстана.
 
По его словам, некоторые российские политики действительно называли северные регионы Казахстана "своими землями".
 

Позвольте четко прояснить - это неразумные и неуместные заявления. Конечно, официальные власти, Кремль, не поддерживают такую позицию. Между руководством двух государств никогда не было территориальных споров. Владимир Путин лично заверил меня в том, что территориальный вопрос никогда не будет подниматься. Поэтому причин для беспокойства нет. Наши границы полностью определены и зафиксированы, это признал весь мир. Никаких разногласий в отношениях между двумя странами никогда не было. Президент России продемонстрировал твердую приверженность этим принципам", - отметил Токаев.

 
Отвечая на вопрос о том, не значит ли ввод миротворческих сил ОДКБ, что независимость нашей страны теперь будет зависеть от России и не жалеет ли глава государства о своем решении, Токаев ответил, что "это не то решение, о котором можно было бы сожалеть".
 

Напротив, считаю это решение абсолютно верным. Надо понимать, что вооруженные боевики разгромили Алматы и угрожали другим нашим городам. И если бы не был своевременно введен миротворческий контингент, то террористы захватили бы и другие города. Вооруженные столкновения происходили в Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Кызылорде. В столице была замечена подготовка террористов, которые даже готовились к нападению на Акорду", - заявил глава Казахстана.

 
По мнению некоторых известных экспертов, в планах террористов был захват двух крупнейших городов Казахстана, сообщил Токаев.
 
Он также напомнил, что подобный сценарий был применен в Сирии, где террористы также пытались захватить Дамаск и Ракку.
 

Миротворческий контингент ОДКБ, находясь в нашей стране, не произвел ни одного выстрела. Об этом надо говорить прямо и открыто. Его миссия заключалась лишь в защите основных стратегических объектов. И в этот момент силовые структуры Казахстана вступили в дело и дали отпор вооруженным террористам. Между силами ОДКБ и казахстанскими силовыми структурами была установлена тесная связь и координация", - отметил глава государства.

 
Кроме того, президент Казахстана сказал, что считает заявления о том, что якобы "мы теперь задолжали Путину" пустыми разговорами.
 

Во-первых, контингент ОДКБ не является личной армией Владимира Путина или России. Миротворческий контингент является общим для всех стран-участниц организации. Наряду с российскими в состав сил ОДКБ входят воинские подразделения Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Казахстан также является полноправным членом и одним из основных учредителей этой организации. Поэтому все законно и логично", - сказал он.

 
По словам президента, Россия отстаивала и свои геополитические интересы, потому что крайне заинтересована в стабильности Казахстана, как своего стратегического партнера.
 

Россия и другие государства - члены ОДКБ протянули руку помощи не только для защиты Казахстана, но и для обеспечения собственной безопасности", - заключил Токаев.

 

Токаев о предполагаемых пытках: такие действия недопустимы

17.02.2022, 21:11 15506
Токаев о предполагаемых пытках: такие действия недопустимы
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу QAZAQSTAN высказался о предполагаемых пытках над задержанными участниками массовых беспорядков. Он отметил что общественная комиссия тщательно изучает соблюдение закона при расследовании каждого дела, передает RAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент рассказал, что осведомлен о пытках, которые проводили над задержанным жителем Талдыкоргана Азаматом Батырбаевым. Он отметил, граждане записывают видео в его адрес публикуют в социальных сетях.
 

Я дал конкретные поручения МВД и Генпрокуратуре. Подобные действия недопустимы. К работе уже приступила общественная комиссия" - заявил президент. 

 
Общественная комиссия, по его словам, тщательно изучает соблюдение закона при расследовании каждого дела. 
 

У государства нет ни причин, ни полномочий не доверять им. Государство и правоохранительные органы не вмешиваются в их деятельность", - подчеркнул он.

 
Токаев добавил, что по каждому нарушению будут приниматься меры, виновные будут привлечены к ответственности.
 

Январская трагедия стала большим уроком для всех нас - президент РК

17.02.2022, 21:03 13026
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Январская трагедия стала большим уроком для всех нас, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Несомненно, январская трагедия была большим уроком для всех нас, включая меня. Можно сказать, что был сделан соответствующий вывод. Политические решения, которые сейчас происходят в нашей стране, являются результатом этого. Впереди очень много работы. Думаю, все это видят и знают", - сказал Токаев.

 
Он отметил, что нельзя отрицать 30-летний труд Нурсултана Назарбаева, как главы государства. 
 

Не следует злоупотреблять историей. Нурсултан Назарбаев заложил основы нашего государства, внес большой вклад в укрепление нашего государства", - сказал Токаев. 



 

Президент о расследовании январской трагедии: ничего не будем скрывать от народа

17.02.2022, 21:00 15021
Президент о расследовании январской трагедии: ничего не будем скрывать от народа
Фото: Facebook/Шелепова
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Президент в интервью телеканалу QAZAQSTAN рассказал о предварительных итогах январских сообытий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент отметил, что на вопросы, волнующие население, вскоре обязательно будут даны ответы.
 

Вся информация будет опубликована. Мы не будем ничего скрывать от народа....Пока могу сказать только одно: была реальная угроза безопасности наших граждан и целостности страны", - сказал Токаев.

 
По словам президента, в настоящее время проводится масштабное расследование. 
 

Генеральная прокуратура регулярно публикует точную и достоверную информацию...Это очень сложная работа. Следственные действия ведутся в закрытом режиме, поскольку это очень ответственное дело. Расследование займет определённое время", - добавил он.

 

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