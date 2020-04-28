Майские праздники придется отметить дома - Токаев

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Майские праздники придется отметить дома, сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Теплая погода и усталость от карантина не должны стать причиной безответственности. Нарушения карантинного режима могут кратно увеличить количество жертв коронавируса. В основной группе риска остаются люди с хроническими заболеваниями, представители старшего поколения. Но практика показывает, что могут заразиться и дети, а их здоровьем мы не имеем права рисковать", - сказал Токаев.

Он напомнил, что вакцины от коронавируса пока нет.

Только строгое соблюдение карантинных мер спасает тысячи людей от опасного вируса. Прошу вас не покидать без особой нужды свои жилища. Это особенно важно в период священного месяца Рамазан. В этом году по рекомендации Духовного управления мусульман Казахстана нам придется отказаться от некоторых традиций, в том числе от сбора гостей на ауызашар. Впереди также майские праздники, которые тоже придется отметить дома", - добавил президент РК.

Он подчеркнул, что ни один из ветеранов Великой Отечественной войны не останется без внимания. Акимы окажут ветеранам войны и тыла материальную помощь.

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