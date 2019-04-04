Мажилис одобрил ратификацию соглашения с РФ о контроле использования продукции военного назначения

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента РК сегодня на пленарном заседании одобрили законопроект "О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года".

В соответствии с Соглашением, сторона, поставляющая в рамках Договора продукцию военного назначения, вправе осуществлять контроль за ее наличием и целевым использованием, а сторона, которой поставляется продукция военного назначения, предоставляет необходимые условия поставляющей стороне для осуществления ею контроля", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Также представители поставляющей стороны имеют право присутствовать при списании, уничтожении (утилизации) продукции военного назначения, поставляемой по контрактам, заключенным в рамках Договора, отметили в палате.

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