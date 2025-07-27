26.07.2025, 13:01 41176
МЧС: пожар на склоне горы Кенсай не затронул известное кладбище
Рассказать друзьям
Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Один из самых известных некрополей Казахстана не пострадал при пожаре, вспыхнувшем на горе Кенсай вечером 25 июля, передает корреспондент агентства.
Пожар затронул только скальные участки гор, а близ расположенная улица и кладбища Кенсай были в безопасности", - ответили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК на запрос редакции Kazakhstan Today.
Отметим, что на Кенсайском кладбище похоронено много выдающихся государственных и общественных деятелей Казахстана. Там расположены захоронения Первого секретаря Коммунистической партии Казахстана Динмухамеда Кунаева; советского летчика-штурмовика, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Казахстана Талгата Бегельдинова; Народной артистки СССР Розы Баглановой; Председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР Сабира Ниязбекова; заслуженного деятеля искусств Казахстана, солиста группы "А’Студио" Батырхана Шукенова; первого министра обороны независимой Республики Казахстан, Героя Советского Союза, Сагадата Нурмагамбетова; Народного Героя Казахстана, офицера Красной Армии, знаменосца Победы Рахимжана Кошкарбаева и других.
Тем временем в социальных сетях блогеры и комментаторы критикуют руководство Кенсайского кладбища и обсуждают недостатки противопожарной подготовки.
Напомним, на склоне горы Кенсай в Алматы вспыхнул пожар на площади 15 гектаров. Пожар полностью ликвидировали.
новости по теме
26.07.2025, 17:59 30176
В Казахстане введут цифровую маркировку моторных масел
Фото: Минэнерго РК
Рассказать друзьям
Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Цифровую маркировку моторных масел внедрят в Казахстане с 2026 года, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.
Как отметили в ведомстве, обязательная цифровая маркировка внедряется в целях повышения прозрачности рынка нефтепродуктов и защиты прав потребителей. Новый механизм станет частью комплексной цифровизации топливно-энергетического комплекса и направлен на борьбу с фальсификатом.
По оценкам экспертов, до 50% моторных масел, реализуемых в стране, могут находиться в теневом обороте, что наносит ущерб экономике и создает прямые риски для автовладельцев. Использование некачественной продукции может привести к поломке двигателя, дорогостоящему ремонту и, как следствие, финансовым потерям для граждан", - проинформировали в Минэнерго.
Сегодня на рынке применяются различные формы защиты - голограммы, многослойные крышки, QR-коды. Однако в большинстве случаев они не позволяют гарантировать подлинность продукта.
Подделки все сложнее отличить визуально, а также нередки случаи повторного использования оригинальных канистр с контрафактным содержимым. Цифровая маркировка средствами идентификации, включая коды Data Matrix, позволит исключить подобные риски. Каждая единица товара будет снабжена уникальным кодом, информация о котором вносится в единую информационную систему. Путь продукции - от завода до полки - будет полностью прозрачным", - рассказали в ведомстве.
В министерстве пояснили, что, сканируя Data Matrix-код через мобильное приложение Naqty Onim, потребитель сможет проверить подлинность продукции и получить данные о ее характеристиках: состав, вязкость, объем, наличие декларации соответствия. Ожидается, что это усилит доверие к сертифицированной продукции и снизит риск покупки контрафакта.
Все процессы маркировки и прослеживаемости будут интегрированы с информационными системами стран ЕАЭС, что обеспечит единый цифровой контур и сквозной контроль в рамках всего Союза.
26.07.2025, 10:42 45856
Обнаружены фрагменты пропавшего военного вертолета в Алматинской области
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Конаев. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана обнаружили фрагменты воздушного судна, пропавшего накануне в Алматинской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе космического мониторинга в акватории озера Сорбулак Алматинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу. Группа спасателей МЧС незамедлительно выдвинулась в указанный район. Поиски продолжались и в ночное время. В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны РК", - проинформировали в министерстве.
В настоящее время на месте работают спасатели МЧС. Задействовано спецоборудование: эхолоты, БПЛА и подводные дроны. К поисково-спасательной работе операции привлечены порядка 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судна МЧС.
Напомним, в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара.
26.07.2025, 10:13 46721
В предгорьях Алматы сносят незаконно возведенный стройобъект
Фото: Управление градостроительного контроля Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По решению суда в предгорьях Алматы сносят блокированные жилые дома в ПК "Жанару", сообщили в пресс-службе управления градостроительного контроля Алматы.
До начала строительства домов в отношении собственника (физлицо) принимались административные меры за срез склона горы и строительство подпорной стены с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений и последующим судебным иском на принудительное исполнение. Далее на основании имеющихся разрешительных документов на строительство садовых домов собственником начато строительство двух блокированных жилых домов", - говорится в сообщении.
Как рассказали в управлении, по мере окончания строительных работ собственник ввел объект в эксплуатацию самостоятельно как садовые дома, что не соответствовало согласованному эскизному проекту.
Управлением приняты административные меры в отношении собственника и 16 мая 2024 года подано исковое заявление в Бостандыкский районный суд города на отмену исходных документов и на снос объектов. По завершении судебных разбирательств 20 мая 2025 года апелляционная жалоба собственника оставлена без удовлетворения, и решение о сносе вступило в законную силу", - уточнили в пресс-службе.
Ранее в ПК "Горный гигант" в Алматы снесли два незаконных объекта.
Напомним, акимат Алматы обновил список ЖК, не рекомендуемых для покупки недвижимости. По актуальной информации на текущую дату, список состоит из 28 жилых комплексов.
25.07.2025, 19:14 72676
В Китае встретились главы фитосанитарных ведомств государств ШОС
Стороны выразили готовность к углублению сотрудничества
Фото: МСХ РК
Рассказать друзьям
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная организация по карантину и защите растений РК приняла участие во втором совещании руководителей фитосанитарных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в КНР, сообщает пресс-служба МСХ.
В рамках совещания состоялась встреча председателя Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК Сакена Каныбекова с заместителем председателя ГТУ КНР Чжао Чжэньлянем.
Стороны выразили готовность к углублению сотрудничества по расширению номенклатуры казахстанской продукции, допущенной к экспорту в Китай, внедрению научно-обоснованных методов борьбы с вредными организмами, управлению фитосанитарными рисками и развитию цифровых решений.
Особое внимание было уделено ускорению согласований протоколов по поставкам казахстанской вишни, риса, семян хлопка и бахчевых культур.
Достигнута договоренность об обмене опытом между специалистами для изучения работы цифровых платформ КНР, включая "умный порт" Тяньцзиня, для последующего внедрения передовых практик в национальную систему фитосанитарного контроля РК.
Сакен Каныбеков также провел двусторонние встречи с руководителями фитосанитарных служб Узбекистана и Кыргызстана, по итогам которых достигнут ряд договоренностей.
25.07.2025, 11:06 88101
Правила застройки городов и поселков изменились в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства промышленности и строительства РК подписал изменения в правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки.
В новых правилах указано, что генеральные планы городов, поселков и сельских населенных пунктов согласовываются с бассейновыми водными инспекциями по охране и регулированию использования водных ресурсов, со структурными подразделениями местного исполнительного органа, учреждениями и организациями, определенными пунктом 8 Задания, а также подлежат процедуре стратегической экологической оценки, воздействия на окружающую среду.
Генеральный план определяет:
- основные направления развития территории населенного пункта, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуру и размещение сети связи, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;
- функциональное зонирование и ограничение на использование территорий этих зон;
- соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;
- зоны преимущественного отчуждения и приобретения земель, резервные территории;
- меры по защите территории от опасных (вредных) воздействий природных и техногенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;
- меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения;
- основные направления по разработке транспортного раздела генерального плана, включающего комплексную транспортную схему, генеральную схему улично-дорожной сети и комплексную схему организации дорожного движения и т.д.
План детальной планировки теперь определяет, помимо функционально-градостроительного зонирования, плана инженерных коммуникаций, дорожной инфраструктуры и т.д, границы водоохранных зон и полос.
Внесение изменений и дополнений в утвержденный ПДП (проект детальной планировки. - Прим. агентства) или проект застройки необходимо осуществлять в границах действующего ПДП и проекта застройки с указанием границ внесения изменений и дополнений в проект застройки", - говорится в новом пункте правил.
Изменения вступят в силу 4 августа 2025 года.
Ранее депутат Бакытжан Базарбек заявил о грубых нарушениях при застройке в предгорьях Алматы.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
25.07.2025, 09:42 92321
Транспортная полиция Казахстана с начала года изъяла более 40 единиц оружия
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники транспортной полиции Казахстана с начала года изъяли более 40 единиц оружия при досмотре пассажиров, сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.
Ведется большой объем досмотровой работы. С начала года сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту столицы совместно с работниками службы авиационной безопасности было досмотрено свыше 34 тысяч авиарейсов и более 4,3 миллиона авиапассажиров. В результате проведенных работ пресечено свыше 100 попыток незаконного провоза запрещенных предметов и веществ, выявлено 53 преступления и 1348 административных правонарушений. Также изъято 43 единицы огнестрельного и холодного оружия", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечено, что транспортная полиция усилила борьбу с нарушителями на объектах авиа и железнодорожного транспорта. Сегодня в работе департамента активно внедряются современные цифровые решения, а также широко применяются служебно-розыскные собаки.
Как сообщил первый заместитель начальника департамента Мадияр Айтуганов, с начала 2025 года транспортной полицией обеспечена безопасность порядка 20 млн граждан, воспользовавшихся услугами железнодорожного и воздушного транспорта. В частности, защищены права и безопасность около 11 млн пассажиров, путешествовавших по железной дороге, а также более 8,9 млн пассажиров авиасообщения.
Например, в международном аэропорту города Астаны за 6 месяцев текущего года пассажиропоток составил более 4,3 млн человек.
25.07.2025, 08:21 95141
Кто понесет ответственность за выселение воспитанников детдома в Алматы
Фото: фото очевидцев
Рассказать друзьям
Алматы. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев на брифинге в правительстве прокомментировал ситуацию с выселением воспитанников детского дома в Баганашиле, передает корреспондент агентства.
Реальность такова, что нужно было действовать, как в фильме "Жмурки": если видишь, что ситуация накаляется, отступи, подожди немножко. Я разговаривал с уполномоченной по правам ребенка Закиевой, она сказала, что 24 числа должна была встретиться с акимом и обсудить все. Надо было просто коммуникации правильные наладить и довести это до конца. Ситуация, я так понимаю, вышла из-под контроля. Аким говорит, что по вопросу выселения именно в тот день в таком виде, он не предполагал, что так будет. По любому, конечно, ответственность лежит полностью на исполнительном органе. Нельзя было этого допускать. И, естественно, мы считаем, что действия соответствующих должностных лиц вышли за рамки их полномочий реально", - заявил Кошербаев.
Вице-премьер отметил, что ситуация требует тщательного разбора: что к чему, почему и как произошло.
Надо понимать, что эти дети не являются жителями Алматы, они собраны со всей области. А законодательство предполагает, что бюджет и все остальное идет от Алматинской области. Эту ситуацию нужно было решить начиная с весны или тогда, когда это дело начало развиваться", - сказал Кошербаев.
Он добавил, что нужно было разъяснить детям и учителям детского дома "Баганашил", в какие условия они будут переведены в Конаев.
Требовался определенный диалог, надо было выступать. Пусть это бы заняло больше времени, торопиться не надо было, нужно было прийти к какому-то соглашению. И решить вопрос, если дети, кто-то не хочет… С каждым отдельно надо было дифференцированно составить карту и определить, кто, где, как будет. Сейчас же это делается. Никто не мешал это сделать ранее", - сказал Кошербаев.
Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.
11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.
В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.
Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.
Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах"". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.
Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".
21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.
История с принудительным выселением воспитанников детского дома №1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
24.07.2025, 20:54 95111
За полгода потребление электроэнергии в Казахстане выросло на 3% и достигло 61,8 млрд кВтч
Рассказать друзьям
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "KEGOC" представило Министерству энергетики РК отчет об итогах деятельности за первое полугодие 2025 года, подтвердив стабильную работу Национальной электрической сети (НЭС) на фоне растущего спроса, сообщает пресс-служба компании.
За отчетный период потребление электроэнергии в стране выросло на 3% и достигло 61,8 млрд кВтч. KEGOC увеличил объем передачи энергии на 7,3%. Для подготовки к предстоящему отопительному сезону компания планово ведет ремонтную кампанию на 577 объектах.
Согласно прогнозам, к 2031 году Казахстан может столкнуться с ростом потребности в электрической мощности до 4,8 ГВт.
Для опережающего развития инфраструктуры KEGOC реализует беспрецедентную инвестиционную программу. Исторический проект по объединению энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС страны находится в активной фазе. Строительство линии 500 кВ протяженностью более 600 км впервые соединит все регионы в единую, более устойчивую и управляемую сеть.
Модернизация сетей в южных, густонаселенных регионах увеличит пропускную способность транзита Север - Юг на 440 МВт, что критически важно для покрытия растущего спроса и интеграции новых электростанций.
Начат проект строительства линии постоянного тока Север - Юг, эта мощная артерия станет основой для интеграции будущей АЭС и крупных массивов возобновляемых источников энергии.
Для защиты Астаны от перебоев с электроэнергией будет построена новая цифровая подстанция 500 кВ, которая создаст второй независимый центр питания для города.
В долгосрочной перспективе (до 2035 года) KEGOC планирует построить и реконструировать более 17 000 км линий электропередачи. Эта работа полностью синхронизирована с планами правительства по вводу 26 ГВт новых генерирующих мощностей.
По четырем крупным проектам сроки реализации уже были сокращены, что подчеркивает высокий приоритет, присвоенный правительством вопросам энергетической безопасности.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
27.07.2025, 09:22Грозу и пыльные бури прогнозируют синоптики в воскресенье 27.07.2025, 10:391896Таиланд и Камбоджа возобновили бои 27.07.2025, 12:53816В Костанае пьяный водитель устроил ДТП и пытался скрыться 27.07.2025, 13:44171Пятый чрезвычайный класс пожарной опасности установлен в Алматы 20.07.2025, 15:34175186Казахстан и Россия будут запускать спутники в совместном проекте "Байтерек" 21.07.2025, 18:30169386Участие полиции в выселении сирот: власти и правоохранители Алматы хранят молчание 21.07.2025, 20:37167141В МЧС призвали жителей сейсмоопасных регионов Казахстана не паниковать 22.07.2025, 15:50157106На казахстанско-российской границе временно закроется пункт пропуска "Сырым" 22.07.2025, 13:52150786Новая степень защиты появится в казахстанских паспортах 03.07.2025, 15:50731556Список вузов для обучения по стипендии "Болашак" расширили в Казахстане 03.07.2025, 14:31726376Регулярные рейсы запустят из Астаны в Бодрум 03.07.2025, 08:11705261Осадки и сильная жара ожидаются в Казахстане в четверг 02.07.2025, 17:15687136Информацию о зараженном мясе в Астане опровергли в Минсельхозе 04.07.2025, 17:12677696Как зарегистрировать номер телефона в базе мобильных граждан через eGov
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?