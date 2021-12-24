МЧС участвует в выборе площадки для АЭС - Ильин

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По его словам, окончательное решение о строительстве и выборе площадки для АЭС еще не принято.
Рассматриваются две площадки - на территории Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. Соответственно, наше министерство тоже принимает участие в рассмотрении первичного выбора площадки, по которым в дельнейшем будет позже разрабатываться проектно-сметная документация, и там будут учитываться, в том числе, требования по вопросам, входящим в компетенцию МЧС", - отметил Ильин.
Как отметил глава ведомства, площадки расположены в таком месте, где не проживает население.
Сами площадки не относятся прежде всего к зоне высокой сейсмической активности, это касается наших вопросов. Там нет рисков возникновения землетрясений, нет рисков прохождения паводков и горных обвалов, поэтому на данное время эти площадки были выбраны с учетом, в том числе, и рекомендаций Министерства по чрезвычайным ситуациям", - пояснил Ильин.
Напомним, что Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан построит атомную электростанцию.
Сообщалось, что российская госкорпорация "Росатом" готова построить АЭС в Казахстане.
Также сообщалось, что председатель правления Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев сообщил, что местом строительства атомной электростанции, возможно, станет поселок Улкен в Алматинской области.