Механизм "окрашивания денег" внедряют в подверженных коррупции сферах
Коррупции наиболее подвержены сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, социального обеспечения и строительства
Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба реализует проект по "окрашиванию денег". На совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова обсудили реализацию пилотных проектов по использованию цифрового тенге в целях контроля за расходованием бюджетных средств, сообщили в пресс-службе Антикора.
Анализ показал, что коррупции наиболее подвержены сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, социального обеспечения и строительства. Основные риски связаны с хищением бюджетных средств через "мертвые души", фиктивные работы и мнимые сделки. Для устранения данных рисков с февраля 2024 года по поручению главы государства Агентство совместно с Национальным банком и правительством приступило к реализации проекта "окрашивание денег" с использованием цифрового тенге", - уточнили в Антикоре.
На основе проведенного анализа были выявлены ключевые отрасли, наиболее подверженные коррупционным рискам: строительство автомобильных и железных дорог, а также закуп сельскохозяйственной техники и животных.
Для обеспечения прозрачности при Нацбанке была создана цифровая платформа, интегрированная с базой данных Министерства сельского хозяйства по идентификации сельскохозяйственных животных. В Акмолинской области апробированы проекты по выдаче микрокредитов на покупку сельхозживотных и субсидирование затрат на технику в рамках программы "Ауыл аманаты". В текущем году проекты продолжаются в сфере строительства железных и автомобильных дорог", - проинформировали в ведомстве.
По данным Антикора, 164 млрд "окрашенных" тенге перечислены в рамках строительства железной дороги Достык - Мойынты в Карагандинской области, 100 млн цифровых тенге - на ремонт автодороги Мукур - Кульсары в Атырауской области.
Асхат Жумагали отметил, что механизм "окрашивания денег" позволяет:
- маркировать бюджетные средства, закрепляя их за конкретными целями;
- исключить фиктивные сделки и возможность обналичить или перевести деньги третьим лицам;
- отслеживать весь цикл движения средств - от выделения бюджета вплоть до последнего получателя-подрядчика (в режиме реального времени видеть, куда и как расходуются деньги);
- благодаря уникальному коду, видеть всю историю транзакций и назначение платежей.
Что касается цифрового тенге как основной темы обсуждения, я поддерживаю все ваши начинания. Нужно обратить обязательное внимание на то, чтобы внедрение цифрового тенге помогало в реинжиниринге процессов по финансированию с учетом новых реалий. Необходимо расширять пилотирование цифрового тенге", - подчеркнул премьер.
Он отметил, что важно обеспечить полную автоматизацию всех бюджетных процессов, начиная с планирования, заканчивая приемкой объектов в эксплуатацию.
В дальнейшем планируется расширение механизма на другие сферы экономики, что обеспечит эффективный контроль и минимизацию коррупционных рисков на всех этапах бюджетного процесса. Для полноценной реализации механизма необходимо обеспечить комплексную интеграцию информационных систем. Это позволит оцифровать весь цикл взаимодействия участников проектов, создать единый прозрачный контур управления бюджетными средствами и исключить коррупционные риски на всех этапах - от планирования до окончательного освоения", - сообщили в Антикоре.
По итогам совещания госорганами будут проработаны поправки в законодательство, регулирующие применение новых цифровых инструментов, а также разработку методологии программирования электронных денег.