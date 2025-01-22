Мергалиев отчитался перед президентом об итогах деятельности судебной системы за 2024 год

Глава государства отметил важность обеспечения верховенства закона и повышения доверия к правосудию

Рассказать друзьям

Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Верховного суда Казахстана Асламбек Мергалиев проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева об итогах деятельности судебной системы за 2024 год, сообщает Акорда.





По словам главы Верховно суда, в стране растет число рассмотренных дел и материалов, при этом достигнут самый высокий за последние 5 лет показатель качества отправления правосудия (98,9% судебных актов местных судов признаны законными и обоснованными).





Также, по его словам, увеличивается доля примирительных процедур по гражданским и административным делам. Благодаря расширению подсудности вдвое выросло число дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей (с 147 до 261).





Мергалиев рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта, которые способствуют формированию единообразной судебной практики и существенно облегчают работу судей (с применением роботизации рассмотрена треть дел и материалов - 665 тыс. из 2 млн).





Также президент был проинформирован о создании кассационных судов, законодательных инициативах, направленных на усиление независимости судей и расширение сферы административной юстиции.





В завершение встречи глава государства отметил важность обеспечения верховенства закона и повышения доверия к правосудию.