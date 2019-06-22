Мэй в телеграмме Токаеву выразила уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества двух стран

"Министерство внутренних дел вносит предложения, поправки в правила внутренней торговли, предусматривающие реализацию автозапчастей исключительно в специализированных магазинах, где будет обеспечиваться учет лиц, сдающих их на реализацию, то есть как во всех ломбардах".