Мэй в телеграмме Токаеву выразила уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества двух стран

Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в поздравительном послании президенту Казахстана выразила уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества двух стран, передает Kazakhstan Today.
На имя Касым-Жомарта Токаева поступила поздравительная телеграмма премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по случаю его избрания на пост президента Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.
В своем приветственном письме от 27 марта я отмечала растущее укрепление британско-казахстанских отношений. Мне приятно, что с того момента связи между нашими странами стали еще более тесными", - пишет Тереза Мэй.
Глава кабинета министров Соединенного Королевства отметила важность дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.
Я уверена в том, что в ходе Вашего президентства Великобритания и Казахстан продолжат сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах, а также в том, что взаимоотношения между нашими странами будут и далее укрепляться", - говорится в послании.
Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись выборы президента. Более 70% голосов избирателей набрал Касым-Жомарт Токаев.
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