МИД опроверг информацию о погибшем в Израиле казахстанце   

Первый раз подобная перепись прошла в 2006-2007 годах, а в целом ее рекомендуют проводить каждые 5-10 лет

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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2025 году проведут полную перепись сельхозпредприятий, крестьянских, фермерских, личных подсобных хозяйств в городах и селах, а также садоводческих и дачных кооперативов, сообщает - В Казахстане в 2025 году проведут полную перепись сельхозпредприятий, крестьянских, фермерских, личных подсобных хозяйств в городах и селах, а также садоводческих и дачных кооперативов, сообщает пресс-служба главы правительства.





Ход подготовки к масштабному мероприятию обсудили на совещании кабмина под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.





Первый раз подобная перепись прошла в 2006-2007 годах, а в целом ее рекомендуют проводить каждые 5-10 лет.





По аналогии проведения переписи населения юридическим лицам и владельцам личных подсобных хозяйств будет предложено заполнить переписные вопросники на специальном web-портале. Сбор данных по остальным респондентам, не прошедшим опрос, будет осуществляться интервьюерами с использованием планшетов", - сообщил заместитель руководителя Бюро национальной статистики АСПР РК Максат Турлубаев.





В городах запланировано провести предварительный обход дачных участков и личных подсобных хозяйств для определения целевой совокупности. Учетная дата обследования (одномоментная дата переписи или счета) - 1 августа, посевные площади будут определять с учетом площадей, отведенных под урожай 2025 года.





В переписи планируется использовать административные данные ИС "Идентификация сельскохозяйственных животных", по землям - единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН), по сельхозтехнике - ИС "Государственный регистр сельскохозяйственной техники" (ГРСТ), по субсидированию - ИС "Единая государственная информационная система по субсидированию" (ЕГИСС).





Для апробации переписных вопросников, методологии, информационных систем, проведения полевых работ, оценки бюджета, качества интернет-покрытия и работы информационных систем без интернета в августе 2024 года во всех регионах проведут пилотное обследование. По его итогам составят отчет о выявленных проблемах, включая оценку качества административных данных, готовности информационных систем госорганов и возможности использования административных данных на основном этапе переписи.





Нам нужно получить полную и объективную картину состояния сельского хозяйства. Без достоверных данных очень сложно качественно планировать развитие отрасли. Уже сейчас нужно начинать все необходимые процедуры и выявить погрешности и недочеты в работе, чтобы в 2025 году качественно провести перепись", - заявил Серик Жумангарин.





По итогам совещания поручено создать республиканскую специальную комиссию для координации деятельности центральных и местных исполнительных органов и решения всех возникающих вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной сельскохозяйственной переписи.





Аналогичные комиссии будут созданы и в регионах.





Рабочим органом комиссии определили Бюро национальной статистики.



