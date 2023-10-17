В МИД рассказали, как будут вывозить граждан Казахстана из сектора Газа

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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице прошел расширенный Научно-технический совет по стандартизации, где рассматривались проекты национальных стандартов РК, в том числе были одобрены проекты по Коммуникативным языковым компетенциям владения казахским языком по уровням. Об этом сообщили в пресс-службе Минторговли и интеграции РК.





Как пояснили в ведомстве, основная цель стандарта заключается в установлении уровня владения казахским языком, после чего Национальный центра тестирования РК будет проводить тестирование и выдавать соответствующие сертификаты.





С принятием закона "О языках в Республики Казахстан", разработанные стандарты оказываются крайне необходимыми, так как они приводят работу в соответствие с четкими регламентами и требованиями", - отметил депутат мажилиса РК Казыбек Иса.





Обязательное тестирование будут проходить следующие категории:





студенты, поступающие в магистратуру и докторантуру;

сотрудники, включенные в кадровый резерв органа "А" государственной административной службы;

абитуриенты, претендующие на международную стипендию "Болашак";

студенты, претендующие на поступление в Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

преподаватели "Назарбаевской интеллектуальной школы".





Разработчиком является КазСтандарт, предполагаемая дата введения в действие 1 января 2024 года", - уточнили в министерстве.



