МИИР передало часть функций вновь созданному МЧС

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК передаст ряд функций в сфере промышленной безопасности Министерству по чрезвычайным ситуациям РК, передает Kazakhstan Today.

Согласно указу главы государства от 9 сентября текущего года, было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям РК, которому переданы функция и полномочия по формированию и реализации государственной политики в сфере промышленной безопасности. В соответствии с данным документом, вновь созданному министерству, в частности, профильному комитету, будет передан ряд функций, ранее закрепленных за Комитетом по индустриальному развитию и промышленной безопасности МИИР РК", - сообщили в пресс-службе ведомства.

За комитетом были закреплены функции по формированию и реализации государственной политики в курируемых сферах и отраслях, среди которых: вопросы индустриально-инновационного развития горно-металлургической, угольной промышленности, машиностроения, химической, фармацевтической, легкой, деревообрабатывающей и мебельной промышленности; энергоэффективность и энергосбережение; обеспечение промышленной безопасности; осуществление экспортного контроля; развитие специальных экономических зон; увеличение доли местного содержания.

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