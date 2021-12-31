Минэнерго готовит пакет поправок в законодательство и нормативно-правовые акты по ВИЭ

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НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписан закон "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстан неоднократно получал рекомендации о том, чтобы усилить данный институт, укрепить его потенциал путем принятия отдельного закона. Соответствующее поручение было озвучено президентом Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаевым на заседании Национального совета общественного доверия в начале 2021 года", - сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РК.

Как отметили в ведомстве, в принятом законе следует особенно выделить следующие полномочия омбудсмена:

-обращаться к президенту, палатам парламента, правительству с предложениями об улучшении законодательства и практики в области прав и свобод человека;

- обращаться в суд с иском о защите прав и свобод неопределенного круга лиц, а в случае массовых и грубейших нарушений - ходатайствовать перед судом об обращении в Конституционный совет;

- представлять информацию и предложения в Верховный суд для изучения в рамках судебной практики; привлекать на договорных условиях экспертов и специалистов для аналитической работы;

- рассматривать обращения граждан о нарушениях прав и свобод, проводить совместные приёмы граждан с представителями госорганов и инициировать проведение проверок на основании сообщений о нарушениях;

- выступать с ежегодным докладом в палатах парламента и предлагать провести парламентские слушания по отдельным вопросам; координировать деятельность национального превентивного механизма против пыток и других видов жестокого обращения; участвовать в продвижении знаний о правах и свободах человека, в том числе в обучающих программах.

Главная миссия данного института в Казахстане состоит в том, чтобы содействовать продвижению конструктивного диалога в области прав человека, улучшению законодательства и практики защиты прав человека. Принятие специального закона позволит уполномоченному по правам человека полноценно участвовать в правозащитных процедурах", - прокомментировала уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

Отмечается, что по состоянию на ноябрь 2021 года в адрес уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры Азимовой поступило в общей сложности 1614 обращений.

Жалобы граждан касались вопросов действий или бездействия должностных лиц прокуратуры и полиции (298 обращений), а также обжалования судебных актов (215 обращений).