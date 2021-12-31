Минэнерго готовит пакет поправок в законодательство и нормативно-правовые акты по ВИЭ

НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов провел совещание по вопросу дальнейшего развития сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На текущий момент министерство готовит пакет поправок в законодательство и нормативно-правовые акты по ВИЭ, сообщает пресс-служба МЭ РК.
В связи с этим, обсуждались различные инициативы, направленные на улучшение развития сектора ВИЭ и текущего состояния в электроэнергетической отрасли.
В первую очередь министерство выражает готовность в разработке пилотных аукционов для проектов ВЭС с системой накопления электроэнергии на среднесрочный период.
В ведомстве считают, что эти меры позволят стимулировать инвестиционную активность в секторе и предоставить определенность по объемам развития ВИЭ на среднесрочную перспективу.
28 декабря министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев провел встречу с заместителем главы миссии США в Республике Казахстан Джуди Куо. В рамках встречи были обсуждены вопросы по развитию ВИЭ, перспективы развития нефтегазового комплекса, энергетического перехода и строительства АЭС.
В этот же день состоялось 59-е заседание Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции, на котором было принято решение о проведении очного заседания совета по месту проведения заседания Совета глав правительств СНГ в Казахстане в 2022 году.