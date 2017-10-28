Минэнерго сообщило о стабильных поставках ГСМ в Восточный и Южный Казахстан

Астана. 28 октября. Kazakhstan Today - В Министерстве энергетики РК рассказали о запасах горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Восточном и Южном Казахстане и призвали не создавать искусственный ажиотаж вокруг ситуации с обеспечением ГСМ, передает Kazakhstan Today.

"В связи с последними публикациями в некоторых средствах массовой информации касательно отсутствия ГСМ в Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях Министерство энергетики РК сообщает следующее. По информации акимата Южно-Казахстанской области, ситуация в регионе с обеспечением ГСМ стабильна. По ЮКО запасы Аи-92 - 7,156 тыс. тонн (8 дней). На подходе еще 10 тыс тонн бензина марки Аи-92", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минэнерго, реализация в крупных сетях АЗС Южного Казахстана ("Гелиос", "ГазПромНефть", "Синойл") осуществляется без ограничений, в мелких реализация производится с небольшими ограничениями. Отгрузка бензина марки Аи-92 осуществляется стабильно в объеме 1000 тонн ежесуточно. На сегодня принято решение об увеличении отгрузки до 1500 тонн.

При этом, по информации акимата Урджарского района ВКО, на АЗС района (18 АЗС) в наличии имеется 30 тонн бензина марки Аи-92, что обеспечит потребность до начала следующей недели. Дополнительно к этому "КазМунайГаз" 27 октября местным сетям АЗС реализовал 10 тонн бензина этой марки. На подходе еще 20 тонн бензина Аи-92, и на следующей неделе в район будет доставлено 100 тонн бензина указанной марки. Цена бензина Аи-92 в АЗС КМГ - 161 тенге, частные АЗС реализуют по цене 174-180 тенге за литр. По информации райакимата, ситуация под контролем, перебоев с ГСМ не наблюдается, уточнили в министерстве.

В целом по Восточно-Казахстанской области запасы бензина марки Аи-92 составляют 4,5 тыс. тонн (9 дней), на подходе еще 6 тыс. тонн. Отрузка по всему Казахстану ведется в обычном режиме, исходя из текущих остатков ГСМ на нефтебазах, объемов ГСМ в пути с отечественных НПЗ и объема импорта в пути.

В Минэнерго напомнили, что 26 октября после модернизации возобновил работу Павлодарский НХЗ, выпуск бензинов планируется в течение трех дней со дня запуска. При этом в целях насыщения внутреннего рынка дизельным топливом летом 2016 года отменено государственное регулирование цен на дизельное топливо и бензин марки Аи-92. Таким образом, добавили в ведомстве, цена ни них на сегодняшний день формируется на основе спроса и предложения, то есть регулируется рынком.

"Между тем, Министерство энергетики призывает не создавать искусственный ажиотаж вокруг ситуации с обеспечением ГСМ, а также распространять и публиковать заведомо провокационные, ложные и не проверенные видео, фотоматериалы и сообщения", - указывается в сообщении.

Просмотров: 2459