17.10.2024, 19:45 33381
Министерство юстиции представило новые проекты цифровизации госуслуг
Проекты помогут гражданам сэкономить время и деньги
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции РК представило новые цифровые проекты на мероприятии Demo Day, организованном Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает пресс-служба Минюста.
Министр юстиции Азамат Ескараев отметил, что новые цифровые проекты направлены на автоматизацию государственных услуг, что существенно поможет гражданам сэкономить время и деньги.
В настоящее время Министерством юстиции реализуется портфель проектов Digital Justice - Цифровая юстиция. Ведется активная работа по автоматизации всех этапов исполнительного производства - от получения исполнительного документа до его завершения.
Среди представленных - проект "Е-заң көмегі", мобильное приложение "Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства" (АИС ОИП), проект "Цифровизация ОСИ", "Цифровой нотариат". Также совместно с МЦРИАП произведен запуск сервиса "Цифровая доверенность юридического лица" в мобильном приложении eGov Mobile business.
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17.10.2024, 21:19 28316
Фейком назвали в Минтруда информацию о введении надбавки к пенсиям
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Минтруда сообщили, что информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что в Казахстане с 1 января 2025 года изменятся подходы осуществления пенсионных выплат из государственного бюджета, не соответствует действительности.
Неизвестные лица распространяют в мессенджерах и социальных сетях недостоверную информацию о том, что якобы межведомственной комиссией разработан законопроект о введении надбавки к пенсиям в размере от 39 000 до 45 000 тенге вместо базовой пенсионной выплаты, в зависимости от трудового стажа", - сообщили в ведомстве.
Напомним, блогеров начали штрафовать за распространение фейков в Республике Казахстан. За январь-июль в едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 77 административных правонарушений по статье 456-2 КоАП (Размещение, распространение ложной информации).
17.10.2024, 20:51 29841
В Казахстан прибыла военная делегация Китая
Фото: МО РК
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие объединенного командования "Запад" Народно-освободительной армии Китая посетили Казахстан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Зарубежные гости встретились с руководством Национального университета обороны РК, где они ознакомились с инфраструктурой, материально-технической базой и учебными программами вуза.
В рамках визита также проведены встречи с представителями командования Сухопутных войск ВС РК.
В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК китайские коллеги посетили Государственный военно-исторический музей, в котором собраны редкие экспонаты, документы и фотографии, раскрывающие уникальные страницы военной истории страны с древних времен и до наших дней.
По итогам стороны подтвердили намерения в развитии военного сотрудничества по направлениям, представляющим обоюдный интерес.
17.10.2024, 19:21 34651
Депутат предложила криминализировать киберпреступность в Казахстане
Число киберпреступлений в стране не снижается
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 17 октября, в кулуарах нижней палаты депутат мажилиса Екатерина Смышляева отметила, что, несмотря на принимаемые меры, число киберпреступлений в стране не снижается.
Поэтому в рамках Цифрового кодекса, я полагаю, вместе с правоохранительными органами по вопросам криминализации тоже будем работать. Потому что мы сегодня видим, что ситуация к лучшему не меняется. То есть мы видим ухудшение. Но вы чтобы понимали, киберпреступление - это не совсем даже про мошенничество, это больше про взлом информационных систем", - сказала Екатерина Смышляева.
При этом она не уточнила, какие санкции предлагаются депутатами.
Ранее в кулуарах мажилиса министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал, сколько сим-карт нужно казахстанцу.
17.10.2024, 18:57 35171
В государственный бюджет поступило 14,9 трлн тенге
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Олжаса Бектенова о показателях социально-экономического развития по итогам третьего квартала 2024 года, сообщает пресс-служба Акорды.
В рамках реализации поручений главы государства усилены меры по диверсификации экономики. Рост ВВП за отчетный период в результате развития несырьевого сектора составил 4%. Наибольший подъем демонстрируют сельское хозяйство (11,4%), строительство (10,1%), транспорт (8%), связь (6,4%), торговля (6,3%) и обрабатывающая промышленность (4,8%). Увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности зафиксировано в 14 регионах.
Внешний товарооборот за январь-август составил 91,7 млрд долларов, при этом доля экспорта выросла на 3,3%. Положительный торговый баланс увеличился на 34,8% и достиг 15,4 млрд долларов.
Президент был проинформирован о том, что в государственный бюджет поступило 14,9 трлн тенге. В структуре расходов приоритетом остаются социальные обязательства.
Кроме того, главе государства была представлена информация об исполнении его поручений по возврату незаконно приобретенных активов. С начала года комиссией одобрены соглашения по возврату активов на сумму около 450 млрд тенге. На сегодня в доход государства обращены активы на 265 млрд тенге, в том числе 177 млрд тенге - в денежном выражении. Все возвращенные средства направляются на социально значимые цели. Субъектами закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" начата реализация ряда проектов, среди которых финансирование программ реабилитации и социализации нуждающихся лиц, строительство культурно-образовательного центра и спортивного манежа.
Касым-Жомарту Токаеву также было доложено об итогах заседания совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Исламабаде.
Президент отметил необходимость активизации работы правительства с целью обеспечения устойчивого роста экономики Казахстана за счет диверсификации, поддержки малого и среднего бизнеса, развития инноваций в агропромышленном комплексе и реализации крупных индустриальных и инфраструктурных проектов.
17.10.2024, 18:17 35866
Не больше десяти - глава Минцифры рассказал, сколько сим-карт нужно казахстанцу
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев рассказал, сколько сим-карт нужно казахстанцу, передает корреспондент агентства.
Сейчас еще решение никакое не принято, но, на мой взгляд, чисто мое мнение, как эксперта… Я считаю, что более чем 10 сим-карт каждому из нас, наверное, не надо. Я полагаю, что это вполне адекватное количество сим-карт на одно лицо", - заявил министр.
Глава Минцифры добавил, что нововведение будет обсуждаться с экспертным сообществом и госорганами, по результатам заседаний будут выдвигаться предложения.
Ранее сообщалось, что количество выдаваемых казахстанцам сим-карт ограничат в Казахстане.
17.10.2024, 17:45 37021
Модерацию комментариев к петициям намерены ввести в Казахстане
В Минцифры разработали соответствующий проект приказа
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан разработали поправки в правила присоединения к петиции и формы письменного заявления о присоединении к петиции.
При поступлении жалобы на комментарий или к его части, уполномоченный орган проверяет комментарий на предмет нарушения норм законодательства Республики Казахстан. При обнаружении нарушения норм законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган уведомляет письменно оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", определенный постановлением правительства (...) в течение пяти рабочих дней с момента получения жалобы", - говорится в сравнительной таблице.
Также сообщается, что "оператор удаляет (скрывает) комментарий или его часть в течение трех рабочих дней после получения уведомления уполномоченного органа о нарушении норм законодательства Республики Казахстан".
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в прошлом году в Казахстане утверждены правила регистрации и учета петиций.
17.10.2024, 17:18 39111
В Казахстане "Отбасы банк" могут преобразовать в нацинститут развития
При этом банку будут переданы функции местных исполнительных органов по осуществлению учета, постановки и распределения жилища для нуждающихся
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы рассмотрели и вернули в мажилис поправки в закон о жилищной политике Казахстана, передает корреспондент агентства.
В рамках проекта закона предусматривается преобразование АО "Отбасы банка" в национальный институт развития. При этом банку будут переданы функции местных исполнительных органов по осуществлению учета, постановки и распределения жилища для нуждающихся.
Согласно проекту закона, вводится статья, согласно которой не подлежат снятию с учета нуждающиеся в жилище дети-сироты, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные матери, неполные семьи, кандасы, получившие гражданство Республики Казахстан, вдовы и вдовцы после достижения детьми совершеннолетия или их смерти.
Депутаты предложили отнести группе "первоочередников" людей, приравненных к ветеранам ВОВ, ветеранов боевых действий на территории других государств и вдов. Этой категории граждан предлагается выдавать не менее 70% от общего числа выдаваемых государством квартир.
Вместе с тем владельцев единственного аварийного жилья не будут лишать квартир, пока они не получат взамен другую с правом приватизации.
Также внесено предложение производить реконструкцию, ремонт наружных стен и фасада зданий в Астане не за счет жильцов, а за счет местного бюджета (при наличии средств) для придания единого архитектурного стиля в городе.
С данными поправками депутаты сената вернули законопроект в мажилис.
Напомним, в Казахстане объем кредитов на приобретение жилья вырос на 5% за год.
17.10.2024, 13:32 29641
Токаев о разрешении российско-украинского конфликта: стремление к миру - проявление стратегического благоразумия
Фото: Акорда
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжит отстаивать голоса средних держав на международных форумах, в том числе в Совете Безопасности ООН, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.
Мы хотели бы видеть более инклюзивную и устойчивую международную систему. Государства, независимо от того, какие они - маленькие или большие, должны иметь возможность вносить свою лепту в построение лучшего мира. Казахстан готов и впредь последовательно играть активную роль на мировой арене. Мы находимся на стыке дипломатии, экономического сотрудничества и многостороннего управления. Благодаря нашему влиянию, которое мы осуществляем совместно с нашими коллегами и партнерами, мы можем в значительной степени формировать будущий мир. Мы не хотим быть безучастными наблюдателями в этом меняющемся международном порядке, напротив, мы стремимся стать архитекторами более сбалансированной, справедливой и устойчивой глобальной системы" - заявил глава Казахстана.
Он выразил мнение, что роль средних держав все больше возрастает по мере усиления поляризации мира и ослабления авторитета многосторонних международных институтов.
В то время как крупные державы поглощены соперничеством или просто не могут достичь компромисса, именно средние державы зачастую становятся посредниками в урегулировании споров, таким образом поддерживая фундаментальные основы глобального сотрудничества", - отметил Токаев.
Он напомнил участникам форума о том, что Казахстан предоставил площадку для заключения ядерной сделки с Ираном, переговоров по Сирии и недавней встречи между Арменией и Азербайджаном.
Мы считаем, что конструктивное взаимодействие со всеми ключевыми партнерами имеет важное значение для укрепления долгосрочного мира и процветания как в нашем регионе, так и за его пределами", - подчеркнул президент.
Он также высказался по вопросу разрешения российско-украинского конфликта.
Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей. Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет. Альтернатива - это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну. Стремление к миру путем конструктивных переговоров - это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия", - заявил Токаев.
По завершении выступления глава государства ответил на вопросы участников форума.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?