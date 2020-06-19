Министр финансов находится на самоизоляции

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев находится на самоизоляции, сообщили в пресс-службе ведомства, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы, его тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Елжан Биртанов заразился коронавирусом . 12 июня премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Премьер-министр РК Аскар Мамин, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в данный момент также находятся на самоизоляции.





В Казахстане зарегистрировано 15 877 случаев коронавируса, 9902 человек выздоровели от заболевания, 100 скончались.

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