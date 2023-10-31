Министр обороны Казахстана принимает участие в работе Сяншаньского форума в Китае

Фото: МО РК

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Пекин. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Минобороны Казахстана находится в Пекине, где на площадке X Пекинского Сяншаньского форума обсуждаются вопросы в сфере поддержания безопасности в мире, - Делегация Минобороны Казахстана находится в Пекине, где на площадке X Пекинского Сяншаньского форума обсуждаются вопросы в сфере поддержания безопасности в мире, сообщает пресс-служба МО РК.





В 2023 году его организатором выступил китайский институт международных стратегических исследований (CIISS).





На Сяншаньский форум приглашены руководители оборонных ведомств, международных организаций, известные ученые, экс-политики и ведущие эксперты.





На полях международного форума состоялась встреча министра обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с заместителем председателя Центрального военного совета КПК генерал-полковником Хэ Вэйдуном. В ней также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества Казахстана и Китая в сфере обороны.





Кроме того, в Пекине министр обороны Казахстана планирует ознакомиться с работой и продукцией предприятий оборонно-промышленного комплекса, специализирующихся на производстве вооружения и военной техники. В том числе национальной аэротехнологической корпорации CATIC и китайской северной промышленной корпорации NORINCO.