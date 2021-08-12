Министр здравоохранения рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В РК в связи с выявлением Дельта-штамма в июле зарегистрирован подъем заболеваемости. Но с начала августа отмечается замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и стабилизация ситуации по COVID-19 в городе Нур-Султане. С 1 августа индекс распространенности в РК снижен на 9% - с 1,11 до 1,01. В Нур-Султане показатель составил ниже единицы, в Алматы число R снижено на 19%", - сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

По его словам, по состоянию на 11 августа всего развернуто 55 658 инфекционных коек в 328 медицинских объектах. Занятость в РК составляет 54%. Количество реанимационных коек в инфекционных стационарах составляет 4969, занятость - 45%.

В случае осложнения эпидемиологической ситуации имеется резерв - 7419 инфекционных коек", - отметил министр.

Высокая занятость инфекционных коек отмечается в Атырауской области, Нур-Султане - по 69%, в Актюбинской области - 65%, в Алматы и Жамбылской области - по 63%

На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито 5,9 млн человек, охват подлежащего населения составил 59%, вторым компонентом привито около 4,5 млн человек, с охватом 45,2% подлежащего вакцинации населения.

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При оценке эффективности вакцинации установлено, что 99,9% заболеваемости приходится на не вакцинированных. При этом доля заболевших после вакцинации составляет всего 0,1%. Удельный вес летальности от КВИ среди непривитых составил 97,7%, тогда как на вакцинированных приходится 2,3%. При этом вакцинированные имели тяжелые хронические заболевания. Данные факты еще раз доказывают эффективность вакцинации в профилактике тяжелых последствий от КВИ. С учетом эпидемиологической ситуации распространенности Дельта-штамма и охвата вакцинацией, согласно оценочным прогнозам, мы движемся по оптимистичному сценарию", - сказал Цой.

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