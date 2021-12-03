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Минобороны РК: более 200 курсантов Военного института Сухопутных войск самовольно оставили учебное заведение

02.12.2021, 12:47 91018
Минобороны РК: более 200 курсантов Военного института Сухопутных войск самовольно оставили учебное заведение
Фото: МО РК
АЛМАТЫ. 2 ДЕКАБРЯ - Министерство обороны РК распространило официальное сообщение касательно самовольного оставления института курсантами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

1 декабря 2021 года после 18.00 210 курсантов четвертого курса Военного института Сухопутных войск самовольно оставили учебное заведение. Сегодня с 09.00 все курсанты находятся на занятиях", - сообщили в Минобороны РК.

 
По словам начальника института, генерал-майора Дулата Адырбекова, самовольное оставление курсанты аргументируют несогласием с кадровыми назначениями – сменой начальника факультета (курса), и просят вернуть прежнее руководство.
 
Родители курсантов о случившемся оповещены.
 

По данному факту проводится расследование комиссией Министерства обороны под руководством заместителя министра обороны, генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова", - отметили в ведомстве.

 

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Глава Антикоррупционной службы отчитался перед президентом

03.12.2021, 18:52 5212
Глава Антикоррупционной службы отчитался перед президентом
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Руководитель антикоррупционного ведомства представил президенту отчет о результатах деятельности Агентства за 11 месяцев, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В текущем году зарегистрировано 1576 коррупционных правонарушений. Изобличено 1280 лиц, из них 159 руководителей государственных органов различных уровней. В бюджет возмещено более 20 миллиардов тенге причиненного ущерба. 
 
Марат Ахметжанов доложил об итогах комплексного анализа сферы субсидирования в сельском хозяйстве, ситуации в транспортной сфере и результатах досудебных расследований по уголовным делам. 
 
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе исполнения его поручения по разработке Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. 
 
Глава государства дал положительную оценку работы Антикоррупционной службы и одобрил новые подходы к противодействию коррупции.
 

В Нур-Султане для завершения проекта строительства LRT потребуется еще $1 млрд

03.12.2021, 16:39 41500
В Нур-Султане для завершения проекта строительства LRT потребуется еще $1 млрд
Фото: paryz.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ -  Для строительства LRT в столице потребуется еще $1 млрд. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аким отметил, что проект очень сложный и капиталоемкий. Сейчас необходимо привлечь порядка 1 млрд долларов для завершения проекта.

В 2016 году подписано было соглашение с консорциумом и с банками, но в связи с проблемами в некоторых банках проект был приостановлен. Сейчас продолжается работа, чтобы привлечь инвестиции через банки и завершить проект", - сказал Алтай Кульгинов.

 
Напомним, 8 октября прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании по дальнейшему развитию столицы поручил активизировать расследование по делу LRT, проверив в том числе экс-руководителей акимата столицы. 

Ранее депутат Максат Раманкулов в своем депзапросе назвал дело об LRT "памятником воровству и безнаказанности" и обвинил Генпрокуратуру в бездействии по отношению к основным фигурантам дела.    

Процесс по делу "Астана ЛРТ" начался в Нур-Султане осенью 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях на сумму 5,8 млрд тенге. Прокурор запросил виновным до 11 лет лишения свободы. 

 

Сенаторы предложили решение проблем, сдерживающих развитие сельского хозяйства

03.12.2021, 13:55 51625
Сенаторы предложили решение проблем, сдерживающих развитие сельского хозяйства
Фото: Пресс-служба сената РК.
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Парламентские слушания на тему "Актуальные проблемы и перспективы развития сельского хозяйства" состоялись в сенате. Об этом сообщили в пресс-службе сената РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей для нашей страны. Глава государства уделяет этой сфере особое внимание. Между тем эта сфера имеет важное социальное значение. Более 40% наших граждан проживают в аулах, а значит их доходы и качество жизни непосредственно связаны с развитием аграрной отрасли. Поэтому это направление работы является одним из приоритетных для сената", - отметил Маулен Ашимбаев.

 
Однако спикер отметил, что на сегодняшний день ещё существуют проблемы, которые необходимо решать. В их числе решение проблемы дефицита пастбищ, развитие личных подсобных хозяйств и сельхозкооперации, улучшение сферы ветеринарии и агробиотехнологии, регулирование цен на продовольственные товары и другие.
 
Депутат Мухтар Жумагазиев отметил необходимость работы над существующими проблемами в области ветеринарной безопасности. Сенатор считает, что важно развивать процессы оцифровки, сбора и автоматизации данных, а также разработать стратегию по обучению высококвалифицированных кадров.
 

В целях развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности депутаты Сената усиленно работают над принятием Законов о качестве и дальнейшим совершенствованием существующего законодательства. Приняты Законы по оздоровлению ветеринарной отрасли, а также другие документы, которые позволят повысить деловую активность агробизнеса и создать благоприятный инвестиционный климат. Вместе с тем, в этом году установлен полный запрет на продажу и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и лицам без гражданства", - сказал сенатор.

 
Министр Ербол Карашукеев рассказал о текущем положении дел в области сельского хозяйства. Он отметил, что по поручению главы государства утвержден и уже запущен нацпроект по развитию агропромышленного комплекса, который позволит повысить производительность труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза, обеспечить казахстанцев основными продуктами питания отечественного производства, а также удвоить экспорт продукции агробизнеса.
 
 

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