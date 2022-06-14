Минюст РК рассматривает возможность сократить срок подачи заявки на регистрацию брака

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - Министерство юстиции РК рассматривает вопрос о сокращении месячного срока для регистрации брака до 15 календарных дней. Также планируется сохранить возможность сокращения срока, учитывая различные жизненные обстоятельства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подать заявление на регистрацию брака можно как через портал электронного правительства, так и через отделы РАГС. На сегодня заявление о вступлении в брак подается за месяц до государственной регистрации брака. Как отметили в пресс-службе Минюста, для многих пар это слишком долгий срок.

"Многие пары при обращении в регистрирующие органы уже заблаговременно назначают дату свадьбы и бронируют рестораны, только потом подают заявку на регистрацию брака. Фактически для молодых людей, которые вступают в брак впервые и не имеют детей, из документов необходимо только удостоверение личности и оплатить государственную пошлину", - сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что можно сократить срок регистрации брака вплоть до одного дня при наличии уважительных причин, таких как беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и другие особые обстоятельства. Для этого необходимо принести соответствующие документы, справки с медицинских учреждений, места работы либо учебы.