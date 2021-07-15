Минюст РК ведет работу по 14 арбитражным спорам, половина из них - коммерческие

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В настоящее время Министерством юстиции ведется работа по 14 арбитражным спорам, половину из них составляют коммерческие споры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстан принял на себя международные обязательства по защите иностранного капитала, предоставив возможность для частных иностранных компаний предъявлять претензии против него в международный трибунал. Данная правовая среда обеспечивает интерес инвесторов и является закономерной для многих стран", - сообщил премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин в ответе на депутатский запрос.

Он подчеркнул, что спрогнозировать расходы по арбитражному разбирательству достаточно сложно. В начале января текущего года для совершенствования механизмов в работе с иностранными инвесторами, включая досудебное решение проблемных вопросов инвесторов и мониторинг исполнения инвестиционных обязательств был внедрен новый инвестиционный инструмент - Соглашение об инвестициях для стратегических инвесторов.

Соглашение гарантирует стабильность условий и законодательства, а также предусматривает реализацию адресного подхода при определении порядка предоставления и пакета преференций для каждого проекта. Оно призвано стать одним из эффективных инструментов для привлечения в Казахстан качественных инвестиций", - пояснил Мамин, отметив, что инструменты поддержки и вопросы разрешения споров между сторонами будут устанавливаться в Соглашении индивидуально.

Мамин также сообщил, что с целью уменьшения количества судебных разбирательств между государственными органами и инвесторами путем урегулирования инвестиционных споров до обращения в суды в конце прошлого года внесены изменения в постановление правительства РК о деятельности инвестиционного омбудсмена, согласно которым, до направления исковых заявлений в суды государственные органы информируют рабочий орган инвестиционного омбудсмена об инициировании судебного разбирательства, что дает возможность выявления спорных вопросов на ранних этапах рассмотрения.

Так, к примеру, под председательством заместителя премьер-министра - министра иностранных дел РК Тлеуберди М.Б. совместно с ответственными государственными органами, загранучреждениями РК и организациями в течение текущего года рассмотрено 30 проблемных вопросов иностранных инвесторов из Франции, Германии, России, КНР, Кореи, Турции и США", - отметил глава кабмина.

Кроме того, активно продвигаются площадки суда и Международного арбитражного центра Международного финансового центра "Астана" (далее - МФЦА).

В текущее время Министерством энергетики совместно с членами Ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" обсуждаются прогрессивные предложения по разработке Улучшенного модельного контракта для проектов недропользования в нефтегазовой сфере в целях повышения конкурентоспособности в нефтегазовой отрасли. В качестве международного арбитража в рамках УМК рассматривается Суд МФЦА и суды Республики Казахстан. Аналогичные условия также предусмотрены в правилах при заключении инвестиционного контракта, предоставляемого Министерством иностранных дел", - проинформировал Мамин.

Премьер-министр отметил, что обязательным условием заключения инвестиционного контракта является предоставление инвестором графика реализации проекта, который является неотъемлемой частью инвестиционного контракта. Рабочая программа предусматривает конкретные сроки вложения инвестиций, объемы инвестиций, а также период ввода в эксплуатацию проекта.

По условиям инвестиционного контракта предусмотрены предоставление полугодовых отчетов с приложением первичных документов, а также заключение аудиторского отчета и контроль за исполнением условий инвестиционного контракта с посещением объекта инвестиционной деятельности. В следствие чего, исключается возможность искусственного увеличения объема инвестиций по инвестиционному контракту, пояснил Мамин.

За несоблюдение условий инвестиционного контракта предусматриваются соответствующие меры в виде расторжения инвестиционного контракта с возвратом и уплатой инвестиционных преференций. Уведомление о расторжении инвестиционного контракта направляется своевременно в заинтересованные государственные органы и местные исполнительные органы по месту реализации инвестиционного проекта для принятия соответствующих мер по возврату государственного натурного гранта, таможенных и налоговых пошлин. Таким образом, все инвестиционные обязательства определяются соответствующим контрактом и регулируются ответственным государственным органом", - заключил глава правительства.

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