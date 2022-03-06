МСХ РК не видит рисков возникновения дефицита социально значимых продуктов

НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - В целом с начала эвакуации граждан РК с Украины загранучреждениями Казахстана оказано содействие в выезде 553 согражданам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации МИД РК, в Польшу выехали 526 человек; в Молдову - 21 человек. Из Молдовы в Румынию выехали 9 человек, из них 7 человек вылетели в РК, 2 гражданина посольством РК в Бухаресте размещены в гостинице; в Венгрию вылетели 5 человек; в Словакию - 1 человек.

На сегодня тремя эвакуационными самолетами авиакомпании Air Astana в Казахстан вернулись 432 человека.

Сейчас прорабатывается отправка четвертого эвакуационного борта. Рейс будет осуществлен по мере набора нужного количества граждан в Катовице (Польша).

Казахстанские дипломаты обеспечивают пересечение границ, сбор и размещение граждан, а также дальнейшую отправку в Казахстан. Стоит отметить, что ряд ранее выехавших с Украины сограждан решили остаться на территории Европейского союза", - сообщает пресс-служба МИД РК.

В настоящее время в Катовице находятся 30 граждан РК, на украинско-польской границе ожидает своей очереди еще 1 автобус с 30 пассажирами. В эвакуационной точке сбора у почетного консульства РК во Львове находятся 9 человек, в посольстве РК в Киеве - 10 человек, в Харькове - 7 человек. Посольство РК в Киеве продолжает работу в штатном режиме.