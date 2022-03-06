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МСХ РК не видит рисков возникновения дефицита социально значимых продуктов

05.03.2022, 18:39 27751
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Министерство сельского хозяйства РК информирует граждан о наличии и проводимой работе по бесперебойному обеспечению социально значимыми продовольственными товарами (СЗТП), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстан за счет отечественного производства полностью обеспечен необходимыми объемами продтоваров, такими как хлеб, мука, макаронные изделия, растительные масла, картофель и овощная продукция, мясо, гречневая крупа, рис, молоко и молочная продукция и другими, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
 
Для обеспечения экономической доступности продовольствия в стабфондах регионов сформированы необходимые запасы продовольственных товаров.
 
Вопросы продовольственной безопасности, а также бесперебойной работы сельхозформирований республики находятся на постоянном контроле.
 
Так, по оперативным данным, всего по республике на 4 марта имеется запас порядка 1,5 млн тонн СХПТ и 6,7 млн тонн продовольственной пшеницы.
 
Производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. Имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов.
 
Министерство сельского хозяйства РК не видит рисков возникновения дефицита социально значимых продуктов питания в стране.
 

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С Украины эвакуировано более 500 казахстанцев - МИД РК

05.03.2022, 20:50 24271
С Украины эвакуировано более 500 казахстанцев - МИД РК
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - В целом с начала эвакуации граждан РК с Украины загранучреждениями Казахстана оказано содействие в выезде 553 согражданам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации МИД РК, в Польшу выехали 526 человек; в Молдову - 21 человек. Из Молдовы в Румынию выехали 9 человек, из них 7 человек вылетели в РК, 2 гражданина посольством РК в Бухаресте размещены в гостинице; в Венгрию вылетели 5 человек; в Словакию - 1 человек.
 
На сегодня тремя эвакуационными самолетами авиакомпании Air Astana в Казахстан вернулись 432 человека.
 
Сейчас прорабатывается отправка четвертого эвакуационного борта. Рейс будет осуществлен по мере набора нужного количества граждан в Катовице (Польша).
 

Казахстанские дипломаты обеспечивают пересечение границ, сбор и размещение граждан, а также дальнейшую отправку в Казахстан. Стоит отметить, что ряд ранее выехавших с Украины сограждан решили остаться на территории Европейского союза", - сообщает пресс-служба МИД РК.

 
В настоящее время в Катовице находятся 30 граждан РК, на украинско-польской границе ожидает своей очереди еще 1 автобус с 30 пассажирами. В эвакуационной точке сбора у почетного консульства РК во Львове находятся 9 человек, в посольстве РК в Киеве - 10 человек, в Харькове - 7 человек. Посольство РК в Киеве продолжает работу в штатном режиме.
 

Более 1000 вагонов казахстанских собственников застряли на Украине

05.03.2022, 19:22 26271
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - По оперативным данным на 5 марта, на территории Украины простаивают 1007 грузовых вагонов казахстанских собственников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
МИИР РК и КТЖ работают над возвратом застрявших на Украине вагонов, сообщает пресс-служба министерства.
 
Помимо этого, в пути следования на Украину были остановлены 680 грузовых вагонов с различными видами грузов. Из них 371 вагон 4 марта был переадресован на другие направления.
 
Для оперативного реагирования по данным вопросам открыта горячая линия при МИИР РК, КТЖ и морпортах Казахстана. Ведутся переговоры с заинтересованными сторонами.
 
Напомним, по оперативным данным на утро 5 марта 2022 года, из 57 автотранспортных средств с Украины выехали 30. По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, 27 водителей все еще находятся на территории Украины.
 

В КТЖ открыли горячую линию для консультаций грузоотправителей

05.03.2022, 18:08 29761
В КТЖ открыли горячую линию для консультаций грузоотправителей
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - АО "НК "КТЖ" совместно с МИИР РК провело совещание по вопросам влияния введенных ограничений на грузоперевозки в связи с ситуацией на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Рассмотрены альтернативные варианты перевозок грузов через порты Латвии, Финляндии и коридора ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут), сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".
 
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК создан оперативный штаб по реагированию на проблемные вопросы. Для консультаций грузоотправителей открыта горячая линия.
 
По вопросам, связанным с таможенной деятельностью, необходимо звонить по телефонам: 8 (7172) 60-30-19, 8 (701) 341-32-20 (проконсультирует главный менеджер АО "НК "КТЖ" Гульжан Хайруллина).
 
По вопросам приема заявок на переадресовку грузов (изменение станций назначения, возврат на первоначальную станцию погрузки и т.д.) проконсультирует главный менеджер ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Саламат Абжалиев. Тел.: 8 (7172) 60-31-33, 8 (702) 164-55-39.
 
По вопросам организации перевозок на территории России, Украины, Беларуси и ЕС необходимо обратиться к директору департамента АО "KTZ Express" Ермеку Битигову - 8 (776) 019 07 78.
 

КГД отзовет ошибочно сформированные уведомления и извещения

05.03.2022, 17:48 30291
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК в конце 2021 года в пилотном режиме произведен автоматизированный запуск камерального контроля за 2018 год по фактам занижения реализации путем сопоставления расходов по реализованным товарам и данных ЭСФ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Целью камерального контроля является выявление фактов занижения реализации путем сопоставления расходов по реализованным товарам и данных ЭСФ, то есть правомерное отнесение на вычеты расходов, связанное с получением дохода (себестоимость товара), сообщает пресс-служба КГД.
 
В ходе автоматизированного запуска камерального контроля по техническому сбою из-за высокой нагрузки на серверные мощности ряд уведомлений и извещений были сформированы некорректно.
 
В настоящее время комитет проводит работу по перепроверке и отзыву ошибочно сформированных документов.
 
Ранее в КГД предупредили казахстанцев о рисках при покупке авто из Грузии и Азербайджана.
 

Партия AMANAT проконтролирует исполнение поручений президента в Алматы - Оралов

05.03.2022, 13:56 33586
Фото: Amanat
АЛМАТЫ. 5 МАРТА - Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов во второй день рабочей поездки в Алматы встретился с представителями малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период январских событий, а также обсудил дальнейшие приоритеты работы с активистами молодежного крыла партии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи алматинские предприниматели рассказали Оралову о ситуации по восстановлению объектов и существующих проблемных вопросах. 
 

По поручению председателя партии, президента Касым-Жомарта Токаева принимаются меры по восстановлению объектов и возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. По информации местных властей, в Алматы выплаты получили свыше 1000 предпринимателей на сумму 3,7 млрд тенге. Это субъекты сферы торговли, общепита, логистики, СМИ и других. До 10 марта планируется рассмотреть еще свыше 200 обращений, таким образом будут удовлетворены 90% заявок", - сказал Асхат Оралов по итогам встречи. 

 
 
По его словам, сегодня в стране свыше 1,4 млн предпринимателей, которые создают рабочие места для почти 40% населения. Конкретно в Алматы действуют более 200 тысяч субъектов МСБ. Поэтому вопросы развития и поддержки предпринимательства всегда будут в приоритете партии AMANAT.
 
В этот же день Асхат Оралов встретился с активистами молодежного крыла партии. 
 

На этапе партийной трансформации Jas Otan должен как никогда усилить работу по решению проблем молодежи на местах, объединяя и формируя повестку. На данный момент партией ведется комплексный анализ по определению проблемных вопросов молодежи, в том числе категории NEET. По итогам этой работы будет разработана новая молодежная программа, которая будет принята на форуме Jas Otan", - отметил Оралов.

 

В РК планируют реализовать 200 проектов коммерциализации научной деятельности с созданием 1700 новых рабочих мест

05.03.2022, 10:10 39121
В РК планируют реализовать 200 проектов коммерциализации научной деятельности с созданием 1700 новых рабочих мест
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам развития науки. В нем приняли участие представители администрации президента, отраслевых государственных органов, НПП "Атамекен", АО "ФНБ "Самрук-Казына" и научного сообщества, сообщает пресс-служба правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Вице-премьер отметил важную роль взаимосвязи науки с производством, большой потенциал науки в росте трудовых доходов населения. 
 
В проекте Программы повышения доходов населения предусмотрена реализация около 200 проектов коммерциализации научной и научно-технической деятельности с созданием 1700 новых рабочих мест. 
 
Тугжанов поручил дополнительно проработать меры по усилению вклада науки в повышение трудовых доходов населения. 
 
На совещании обсужден проект Концепции развития науки на 2022-2026 годы с конкретными мерами по поддержке ученых, модернизации научной инфраструктуры, расширению взаимодействия науки, производства и бизнеса. 
 
Также Министерством образования и науки презентован перечень 951 перспективных научных разработок с акцентом на развитие технических наук, инжиниринга и технологий. 
 
Кроме того, рассмотрен механизм распределения отчислений недропользователей на НИОКР через создание научно-технических советов при отраслевых госорганах. 
 
Заслушав предложения участников совещания, заместитель премьер-министра поручил принять меры по усилению влияния исследований на наукоемкость производства, по привлечению ведущих ученых-соотечественников, работающих в международных технологических компаниях, увеличению доли опытно-конструкторских разработок, совместному использованию научными институтами, предприятиями лабораторного оборудования для решения конкретных задач экономики и социальной сферы.
 

В Казахстане начался весенний призыв на срочную воинскую службу

04.03.2022, 20:10 52936
В Казахстане начался весенний призыв на срочную воинскую службу
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - 4 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте - июле и сентябре - декабре 2022 года", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Призывная кампания стартовала 1 марта и продлится до 30 июня. За четыре месяца ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят около 17 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
 
В первую очередь комплектуются подразделения КНБ, Службы государственной охраны, затем - воинские части Вооруженных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.
 
Оповещение призывников осуществляется посредством рассылки SMS-сообщений через сервис единого контакт-центра 1414, а также персональными повестками, которые направляются на домашние и рабочие адреса.
 
В ведомстве отметили, что с 1 марта 2021 года отсрочка или освобождение от призыва являются государственными услугами и предоставляются гражданам через портал электронного правительства.
 
В каждом департаменте по делам обороны функционируют проектные офисы "Карулы Куштер - адалдык аланы", где призывники и их родители могут получить всю необходимую информацию. Интересующие вопросы можно также отправить на блог министра обороны, официальные аккаунты Министерства обороны в социальных сетях и электронную почту местных органов военного управления.
 

Президент провел совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности и правопорядка

04.03.2022, 20:01 39886
Президент провел совещание по вопросам обеспечения нацбезопасности и правопорядка
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА -В ходе совещания по вопросам обеспечения нацбезопасности и правопорядка были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности, укрепления правопорядка в стране, в частности борьбы с организованной преступностью, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на задачи оперативного реагирования и межведомственной координации. Эффективное взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб является необходимым условием своевременного выявления и предупреждения различных видов угроз, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент отметил, что в текущих условиях принципиально важно обеспечить полную безопасность граждан, защиту интересов общества и государства. 
 
По результатам совещания дан ряд конкретных поручений, направленных на укрепление системы обеспечения национальной безопасности, принятие дополнительных мер по охране общественного порядка и борьбе с преступностью.
 

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