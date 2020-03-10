МСХ: Усиление фитосанитарного контроля на границе с Россией не связано с коронавирусом

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Усиление фитосанитарного контроля на казахстанско-российской границе не связано с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Усиление фитосанитарного контроля на казахстанско-российской границе является логическим продолжением совместной работы МСХ РК и Россельхознадзора, начатой в прошлом году, поэтому, данные меры не имеют никакого отношения к ситуации с распространением вируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

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