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Мусин назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

02.09.2020, 11:51 9127
Мусин назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
Фото: twitter.com
Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Багдата Мусина министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня глава государства подписал указ о назначении Багдата Мусина министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Назначить Мусина Багдата Батырбековича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.


 

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