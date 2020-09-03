Мусин назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

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Сегодня глава государства подписал указ о назначении Багдата Мусина министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Назначить Мусина Багдата Батырбековича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, мажилис рекомендовал кандидатуру Багдата Мусина на должность главы МЦРИАП РК.
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