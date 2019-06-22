МВД предложило ввести учет лиц, сдающих на реализацию автозапчасти

Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел предложило ввести учет лиц, сдающих на реализацию автозапчасти, чтобы сократить количество автокраж, передает Kazakhstan Today.
Предупреждению краж автозапчастей, в том числе зеркал, будет способствовать еще одна наша инициатива. Все вы знаете громкие преступления, которые были связаны с кражами автозеркал - это и убийство нашего чемпиона Дениса Тена, это и недавно, буквально три месяца назад, у еще одного олимпийского чемпиона в Алматы украли зеркала от автомашины. Поэтому сейчас приняты срочные меры, и Министерство внутренних дел вносит предложения, поправки в правила внутренней торговли, предусматривающие реализацию автозапчастей исключительно в специализированных магазинах, где будет обеспечиваться учет лиц, сдающих их на реализацию, то есть как во всех ломбардах", - сказал на встрече с населением глава МВД Ерлан Тургумбаев.
Он также отметил, что в республике с начала года сократилось количество краж телефонов.
В целях противодействия кражам мобильных телефонов по инициативе МВД с начала текущего года внедрена регистрация абонентских устройств с привязкой к ИИН владельца. Это позволяет оперативно блокировать телефон в случае его хищения. За пять месяцев текущего года количество краж сотовых телефонов снизилось уже на 16%", - отметил министр.
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