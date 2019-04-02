Полиция задержала автовора, снявшего зеркало с автомашины Дмитрия Баландина в Алматы (ВИДЕО)

Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - Полиция задержала автовора, снявшего зеркало с автомашины олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками управления криминальной полиции города Алматы совместно с оперативниками управления полиции Алмалинского района задержан гражданин В., 1986 года рождения, ранее трижды судимый за имущественные преступления. Подозреваемый признался в совершении сразу двух краж в одном и том же месте. Вещественные доказательства по этим уголовным делам обнаружены и изъяты по месту жительства подозреваемого", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

По информации полиции, данные факты зарегистрированы по статье 188 УК РК. Действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения.

Также в пресс-службе отметили, что на рынках города, где реализуются запасные части для автомашин, боковые зеркала, сотовые телефоны, а также в пунктах приема цветного и черного метала на системной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия с целью профилактики имущественных преступлений. За последние полгода таким мероприятий проведено 49. В результате задержан 4651 подозреваемый, пресечена преступная деятельность 118 групп, занимающихся кражами. Из 403 лиц, изобличенных в хищении имущества с чужих авто, 37 задержаны за кражу боковых зеркал, семеро из них ранее судимые. Также осуждены 16 человек, занимавшихся скупкой краденого. По местам сбыта похищенного имущества за 3 месяца текущего года изъято 51 боковые зеркало, 7 автомагнитол, 14 единиц противотуманных фар. За кражи имущества с автомашин всего задержаны 83 человека, свыше 30 из них промышляли кражами зеркал.





Как сообщалось ранее, с автомобиля олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина автоворы сняли боковое зеркало. Спортсмен обедал с друзьями в кафе, а когда вышел, заметил пропажу и обратился в полицию. Стоит отметить, что это произошло в квадрате улиц Курмангазы, Абылайхана и Байсеитова в Алматы. В этом же районе год назад убили Дениса Тена.

Машина у меня марки Toyota Land Cruiser, ее подарили после олимпиады. Одно зеркало стоит в районе 400 тыс. тенге. Мы сидели недалеко от того места, где убили Дениса Тена. Люди продолжают воровать зеркала, и от этого возникает негодование. Народ у нас не меняется", - сказал Дмитрий Баландин.

Год назад у пловца случилась похожая история. Тогда автоворы сняли зеркала с его машины на стоянке. Полиция взяла дело на контроль, но виновных так и не нашли.

Казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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