МВД призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие

НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - В ходе массовых беспорядков в стране, из оружейных магазинов, зданий правоохранительных и специальных органов преступниками совершено хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная (статья 287 УК - до 5 лет лишения свободы) и административная (статья 482 КоАП РК - штраф 25 МРП) ответственность, сообщает Polisia.kz.
В МВД подчеркнули, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений.
В этой связи, призываем граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и спецсредства. В целях предотвращения несчастных случаев и получения травм, просим не производить каких-либо действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами, не пытаться их транспортировать, а сообщать об этом в полицию по телефонам 102 или 112", - говорится в сообщении МВД.