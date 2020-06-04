Мы могли бы превратить ЕАЭС в эффективную структуру глобального масштаба - Токаев

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Большой интерес для Казахстана представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза. Об этом рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью "Комсомольской правде" , передает Kazakhstan Today.

Развивая кооперационные связи, создавая общий рынок товаров, услуг, рабочей силы, усиливая инвестиционную привлекательность государств-участников союза, мы могли бы превратить ЕАЭС в эффективную структуру глобального масштаба. Работа в этом направлении последовательно продвигается", - рассказал Токаев.

Он отметил, что к 2025 году будут сформированы общие энергетический, финансовый рынки. Перспективным направлением является цифровое взаимодействие.

Порой в ЕАЭС даже на самом высоком уровне бывают острые дискуссии, но они продиктованы общим стремлением сделать союз более успешным, авторитетным, привлекательным. Ведь равнодушие - это верный признак деградации", - подчеркнул глава государства.

Токаев также рассказал, что у Казахстана нет планов присоединяться Союзному государству России и Беларуси.

Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). Приоритетное направление - дальнейшее развитие интеграции в рамках упомянутых организаций", - пояснил президент.

Токаев также рассказал об идее создания "зернового ОПЕКа" для поддержки цен.

Россия и Казахстан входят в десятку мировых экспортеров пшеницы, наша доля в мировом экспорте пшеницы составляет 3%. Как известно, решения ОПЕК направлены на сдерживание объемов добычи для достижения благоприятных цен на нефть. Создание "зернового ОПЕКа" может оказаться интересной инициативой, направленной на обеспечение стабильности зернового рынка и координацию ценовой политики на зерно", - сказал он.

Но, по его словам, рынок зерна имеет свою специфику. Сильное виляние на цены оказывают погодные условия и урожайность. Имеются естественные торговые ограничения, связанные с тем, что некоторые страны, включая Казахстан, не имеют прямого выхода к морю и, соответственно, могут пострадать от введения пороговых цен.

При создании подобного картеля нужно учитывать интересы небольших игроков, а также подумать, насколько создание "зернового ОПЕКа" соответствует нормам ВТО. Однако сама концепция, безусловно, заслуживает заинтересованного обсуждения специалистов", - подчеркнул президент.

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