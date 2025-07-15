На границе с Китаем и Узбекистаном начали работу четыре новых таможенных поста

До конца текущего года планируется завершение модернизации еще пяти пунктов

Фото: КГД

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Алматы. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2025 года осуществлен запуск на границе с Китаем и Узбекистаном четырех новых таможенных постов, сообщили в пресс-службе КГД.





Министерством финансов Республики Казахстан проводится модернизация девяти пунктов пропуска на границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Проект предусматривает строительство новых современных пунктов пропуска с полной заменой устаревшей инфраструктуры. Новые объекты соответствуют международным стандартам и оснащены высокотехнологичным оборудованием для сканирования, досмотра и автоматического измерения транспортных средств", - уточнили в комитете.





С начала 2025 года осуществлен запуск четырех модернизированных пунктов пропуска:





на границе с Китаем - "Калжат" и "Алаколь";





на границе с Узбекистаном - "Капланбек" и "Атамекен".





До конца текущего года планируется завершение модернизации еще пяти пунктов: "Казыгурт", "Тажен", "Темир баба", "Майкапчагай" и "Бахты".





На новых пунктах созданы все условия для комфортного и безопасного пересечения границы. Количество полос движения увеличено с 2 до 6, контроль проходит без выхода водителя из кабины, а среднее время прохождения границы сокращено до 30 минут за счет полной автоматизации процессов", - отметили в КГД.





Отличительной чертой является единый технологический коридор, обеспечивающий непрерывное прохождение всех видов контроля без дополнительных остановок по принципу "одного окна".





В ведомстве напомнили, что с 2023 года внедрена система электронной очереди CarGoRuqsat на всех автомобильных пунктах пропуска внешней границы ЕАЭС. Это позволило устранить физическое скопление автотранспортных средств вдоль автодорог республиканского значения, повысить прозрачность и эффективность перевозочного процесса.





Проведена оптимизация 76 бизнес-процессов, что сократило время прохождения АТС через пункты пропуска в три раза. Запущены три автохаба и один транспортно-логистический центр. Пункт "Нур жолы" переведен на круглосуточный режим, продлено время работы "Алаколь" и "Майкапчагай".





С 2024 года внедряется система "Кеден" - единая цифровая платформа с 20 модулями, из которых 13 уже функционируют. Введен электронный формат декларирования, форматно-логический контроль, полностью оцифрован учет товаров на МЦПС "Хоргос". Автоматизирован интегрированный контроль служб, ускорены процедуры транзита, обеспечено дистанционное взаимодействие через личный кабинет.





Пропускная способность выросла с 640 тыс. транспортных средств в 2022 году до 1,4 млн в 2024 году. Модернизация направлена на прозрачность, ускорение товаропотока и развитие приграничной экономики.