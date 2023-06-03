На каком этапе находится работа по строительству АЭС в Казахстане

Завершение строительно-монтажных работ планируется к 2034 году, а ввод в эксплуатацию станции ожидается в 2035 году

Фото: pixabay.com

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Алматы. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - О статусе и ходе работ по выбору и оценки площадки для строительства АЭС рассказал генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин в ходе круглого стола "Развитие атомной энергетики в Казахстане и международный опыт" в Алматы, - О статусе и ходе работ по выбору и оценки площадки для строительства АЭС рассказал генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин в ходе круглого стола "Развитие атомной энергетики в Казахстане и международный опыт" в Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.





24 мая 2022 года на заседании межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли Казахстана было предложено выбрать районом строительства село Улькен Алматинской области и определить мощность АЭС до 2800 МВт", - сказал Жантикин.





Он напомнил, что по закону район размещения атомной электростанции необходимо утвердить решением правительства Казахстана. Соответственно, решение принимается по согласованию с местным представительным органом.





Поэтому 15 ноября 2022 года мы выехали в Конаев, сделали презентацию депутатам маслихата Алматинской области и получили одобрение", - продолжил Жантикин.





Он добавил, что принято решение о проведении общественных слушаний с населением поселка Улькен.





По его словам, на сегодня получены ценовые предложения на выполнение работ по характеризации потенциальных площадок АЭС от местных и зарубежных специализированных организаций: KHNP - Корея, Assystem - Франция, от КазНИПИЭнергопром и Национального ядерного центра.





В 2019-2021 годы Казахстаном были получены технико-коммерческие предложения ведущих вендоров и составлен шорт-лист из китайской CNNC, российской "Росатом", французской EDF и южнокорейской KHNP. Почему рассматриваются технологии именно этих четырех производителей, объяснила замдиректора департамента атомной энергетики и промышленности министерства энергетики Казахстана Гульмира Мурсалова.





В мире производителей реакторных технологий типа легководных не так много. В связи с тем что Казахстане в настоящее время нет в эксплуатации атомных электростанций, то для нас все-таки приемлемо будет на первом этапе рассматривать уже имеющий опыт эксплуатации, референтные технологии. Мы выбрали к рассмотрению легководные реакторы большой мощности (1000-1200 МВт)", - пояснила Мурсалова.





Она отметила, что "Казахстанские атомные электрические станции" проводили исследование, рассматривали более 13 технологий от шести мировых производителей, из них наиболее подходящими для применения в Казахстане были выбраны четыре производителя.





По словам Мурсаловой, Казахстан при выборе ориентируется на безопасность технологии. В этом поддержку оказывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В конце марта Казахстан посетила группа экспертов МАГАТЭ по оценке готовности Казахстана к принятию решения по строительству АЭС.





Эксперты МАГАТЭ оценили по 19 инфраструктурным направлениям готовность Казахстана к такому важному решению. В соответствии с методологиями МАГАТЭ весь процесс делится на три этапа. По первому этапу эксперты МАГАТЭ провели оценку, по результатам которой был отмечен высокий прогресс Казахстана к готовности к принятию решения по строительству АЭС", - заключила спикер.





По данным Тимура Жантикина, если в этом году будет выбран поставщик и издано постановление правительства по району размещения АЭС, то разработка ТЭО будет завершена в 2025 году и его представят на госэкспертизу.





При положительном решении госэкспертизы ТЭО направляется в правительство для принятия постановления о строительстве АЭС. После чего начнется разработка и экспертиза проектно-сметной документации.





Завершение строительно-монтажных работ предстоит в 2034 году, а ввод в эксплуатацию станции ожидается в 2035 году.





Почему мы выбрали станции до 2,8 ГВт? По нашим расчетам, которые мы еще в 2018 году получили, ожидался дефицит базовой мощности на юге до 2,7 ГВт. Учитывался износ электроэнергетического оборудования при моделировании развития энергосистемы Казахстана. Исходя из сложившихся балансов дефицит базовой мощности по объединению Север - Юг составит к 2030 году - 1,8 ГВт, к 2035 году - 3,2 ГВт, к 2050 году - 5 ГВт", - пояснил Жантикин.





Он добавил, что, соответственно, для покрытия дефицита базовой мощности необходимо строительство АЭС как минимум с двумя блоками мощностью до 1400 МВт.



