На особом контроле: президент поручил Булекпаеву следить за ситуацией на Qarmet

Также Токаев дал главе региона ряд поручений по дальнейшему развитию области и повышению благосостояния жителей

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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев доложил президенту об итогах социально-экономического развития Карагандинской области за 2023 год, сообщает - Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев доложил президенту об итогах социально-экономического развития Карагандинской области за 2023 год, сообщает Акорда





Касым-Жомарт Токаев дал главе региона ряд поручений по дальнейшему развитию области и повышению благосостояния жителей. Глава государства также отметил необходимость держать на особом контроле ситуацию на объектах компании Qarmet.





По словам Булекпаева, за 11 месяцев объем промышленной продукции составил 3,1 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал увеличились на 16,3% и достигли 727 млрд тенге. Обеспечен рост в отраслях обрабатывающей промышленности: машиностроении - на 45%, легкой промышленности - на 23,9%, фармацевтике - на 20%. Увеличение также отмечается в бумажной промышленности, стройиндустрии и черной металлургии.





В секторе малого и среднего бизнеса занято 45% активного населения региона, действуют более 100 тысяч компаний. Для предпринимателей розничный налог снижен с 4 до 2%. В 2024 году планируется повысить долю МСБ в ВРП с 19 до 25%.





По словам акима области, создание более 25 тысяч рабочих мест во всех отраслях экономики позволило снизить уровень безработицы до 4,1% и бедности до 2,7%. Реальные доходы населения выросли на 4,7%.





Аким также доложил президенту о прохождении отопительного сезона и о текущей ситуации на системообразующем предприятии Qarmet. Ермаганбет Булекпаев рассказал о мерах, предпринимаемых новым инвестором для стабилизации и увеличения объема производства, а также о планах по модернизации и обеспечению безопасности труда работников компании.





В социальной сфере начато строительство 92 объектов сельского здравоохранения, модернизация двух межрайонных больниц. По проекту "Комфортная школа" строятся 10 объектов с завершением в 2024 году, это обеспечит 7100 мест для школьников.





Кроме того, аким отчитался о состоянии социальной сферы, реализации проектов "Ауыл - Ел Бесігі" и "Ауыл аманаты".





Напомним, 8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.





Позже депутат Никита Шаталов, побывавший на шахтах, принадлежавших АМТ, рассказал , что актив вернули в разрухе и без резервов. По словам мажилисмена, перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни денег на счетах.



