10.01.2024, 12:55 69846

На особом контроле: президент поручил Булекпаеву следить за ситуацией на Qarmet

Также Токаев дал главе региона ряд поручений по дальнейшему развитию области и повышению благосостояния жителей
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев доложил президенту об итогах социально-экономического развития Карагандинской области за 2023 год, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев дал главе региона ряд поручений по дальнейшему развитию области и повышению благосостояния жителей. Глава государства также отметил необходимость держать на особом контроле ситуацию на объектах компании Qarmet.

По словам Булекпаева, за 11 месяцев объем промышленной продукции составил 3,1 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал увеличились на 16,3% и достигли 727 млрд тенге. Обеспечен рост в отраслях обрабатывающей промышленности: машиностроении - на 45%, легкой промышленности - на 23,9%, фармацевтике - на 20%. Увеличение также отмечается в бумажной промышленности, стройиндустрии и черной металлургии.

В секторе малого и среднего бизнеса занято 45% активного населения региона, действуют более 100 тысяч компаний. Для предпринимателей розничный налог снижен с 4 до 2%. В 2024 году планируется повысить долю МСБ в ВРП с 19 до 25%.

По словам акима области, создание более 25 тысяч рабочих мест во всех отраслях экономики позволило снизить уровень безработицы до 4,1% и бедности до 2,7%. Реальные доходы населения выросли на 4,7%.

Аким также доложил президенту о прохождении отопительного сезона и о текущей ситуации на системообразующем предприятии Qarmet. Ермаганбет Булекпаев рассказал о мерах, предпринимаемых новым инвестором для стабилизации и увеличения объема производства, а также о планах по модернизации и обеспечению безопасности труда работников компании.

В социальной сфере начато строительство 92 объектов сельского здравоохранения, модернизация двух межрайонных больниц. По проекту "Комфортная школа" строятся 10 объектов с завершением в 2024 году, это обеспечит 7100 мест для школьников.

Кроме того, аким отчитался о состоянии социальной сферы, реализации проектов "Ауыл - Ел Бесігі" и "Ауыл аманаты".

Напомним, 8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.

Позже депутат Никита Шаталов, побывавший на шахтах, принадлежавших АМТ, рассказал, что актив вернули в разрухе и без резервов. По словам мажилисмена, перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни денег на счетах.

Руководство Qarmet тоже заявило о серьезных проблемах в техоснащении шахт. Компания намерена направить на первый этап модернизации порядка $1,3 млрд.  
 

новости по теме

11.01.2024, 16:15 5941

"Казводхоз" проверят после замечаний Высшей аудиторской палаты

Также начата проверка деятельности РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В конце февраля текущего года Министерство водных ресурсов и ирригации проверит деятельность РГП "Казводхоз" после замечаний, озвученных Высшей аудиторской палатой, сообщил директор департамента аудита Галымжан Молдаш.

В рамках проверки будет проведена работа для устранения замечаний ВАП по ранее проведенным аудиторским мероприятиям.

Главная цель аудита - прозрачность, финансовое оздоровление предприятия и водной отрасли в целом. Есть вопросы и замечания со стороны Высшей аудиторской палаты и депутатов парламента. Поэтому необходимо устранить все недочеты и нарушения", - отметил Галымжан Молдаш.


Кроме того, согласно утвержденному перечню объектов государственного аудита министерством начата проверка деятельности РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод".

Напомним, в декабре прошлого года глава ВАП Наталья Годунова на заседании в мажилисе сообщила, что, несмотря на неготовность гидротехнических сооружений, с 2009 года "Казводхоз" реализует проект по разработке и внедрению единой информационной автоматизированной системы управления водными ресурсами стоимостью 422 млн тенге. Она подчеркнула, что к этой системе планировали подключить порядка шести тысяч сооружений.

На момент проведения аудита в мае 2023 года, то есть через 14 лет, доля автоматизированных гидротехнических сооружений составила 2%, или 118 объектов. Из них работающая информационная система имеется лишь на 47. То есть фактически автоматизировано менее 1%, а интеграции с самим "Казводхозом" пока нет вообще", - добавила она.


Также ранее сообщалось, что потери воды на изношенном Нуринском водопроводе достигают 70-80%. Жители, получающие воду из данного источника, регулярно остаются без водоснабжения из-за прорывов труб.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:водопроводАудитКазводхоз
11.01.2024, 15:10 9031

В Казахстане выявлено более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых

Космомониторинг показал 0,9 миллиона гектаров неиспользуемых пахотных угодий
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Более 2,5 тысячи случаев незаконной добычи полезных ископаемых и 0,9 млн гектаров неиспользуемых пахотных угодий выявил космомониторинг, проинформировали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Космический мониторинг выявил 2503 случая незаконной добычи полезных ископаемых, в том числе 77 новых случаев в 2023 году, 377 исторических случаев с изменениями площади и 2049 исторических случаев без изменений площади. Также космический мониторинг рационального использования земельных ресурсов территории всех областей РК выявил 0,9 миллиона гектаров неиспользуемых пахотных угодий", - проинформировали в Минцифры РК.


Также сообщается, что по результатам космического мониторинга 2023 года общее количество незарегистрированных земельных участков на территории 22 городов - более 296 тысяч.

Кроме того, космический мониторинг неиспользуемых земельных участков коммерческого назначения, проведенный на территории 22 городов страны, выявил 2154 участка общей площадью 4351 га.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МониторингДобыча
11.01.2024, 14:47 12636

Назначен глава исполкома Международного фонда спасения Арала

Токаев подписал соответствующее распоряжение
Назначен глава исполкома Международного фонда спасения Арала
Фото: Depositphotos
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее освобожденный от должности посла Казахстана в Иране Асхат Оразбай возглавил исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала.

Решением президента Международного фонда спасения Арала, президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Оразбай Асхат Тутхишбаевич назначен председателем исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала", - информирует пресс-служба Акорды.


Напомним, председательство в Международном фонде спасения Арала в 2024 году перешло к Казахстану. В текущем году планируется начать вторую фазу проекта по сохранению Малого Арала.

Как сообщалось ранее, с октября 2022 года отмечается повышение уровня воды в Аральском море.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:НазначениеАральское морефонд
11.01.2024, 14:10 14376

Токаев освободил от должности посла РК в Иране

Асхат Оразбай занимал должность посла в Иране с января 2019 года
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности посла Казахстана в Исламской Республике Иран, сообщает пресс-служба Акорды.

Указом главы государства Оразбай Асхат Тутхишбаевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исламской Республике Иран", - сказано в сообщении пресс-службы главы государства.


Асхат Оразбай занимал должность посла в Иране с января 2019 года.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ИранПосол
11.01.2024, 14:05 13711

В казахстанских колониях установили 40 тысяч видеокамер

В МВД отчитались, что завершили работу по внедрению сплошного видеонаблюдения
В казахстанских колониях установили 40 тысяч видеокамер
Фото: Polisia.kz
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел сообщило о завершении работы по внедрению сплошного видеонаблюдения в казахстанских колониях.

В колониях страны установлено 40 тысяч видеокамер. Внедрено сплошное видеонаблюдение в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов, сообщает Polisia.kz.


В декабре прошлого года завершено внедрение сплошного видеонаблюдения во всех отделах полиции и пенитенциарных учреждениях. В служебных кабинетах, коридорах и лестничных маршах, а также по периметру зданий полиции установлено порядка 29 тысяч видеокамер, а в 78 пенитенциарных учреждениях - почти 40 тысяч видеокамер, изображения с которых выведены в центры оперативного управления, ситуационный центр КУИС и органы прокуратуры", - рассказали в полиции.


Там добавили, что система видеонаблюдения помогла предотвратить 3 попытки побега заключенных, 23 суицида и перерастание 9 конфликтных ситуаций в групповые драки и массовые беспорядки.

Также в 6 раз выросло выявление нарушений режима содержания. В 2023 году выявлено более 15 тысяч нарушений. Также в 8 раз сократилось количество досудебных расследований незаконных действий сотрудников в отношении осужденных.

Напомним, в марте 2023 года в Казахстане приняли правила обязательного видеонаблюдения в колониях и полиции. Меры были направлены на предотвращение пыток и недозволенных методов следствия.  
 
11.01.2024, 12:25 20166

В 2023 году ряды казахстанской армии пополнили свыше 37 тысяч граждан   

Из 37 тысяч человек более 16 тысяч были направлены в Вооруженные силы
Фото: gov.kz
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году ряды армии Республики Казахстан пополнили более 37 тысяч граждан, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Из 37 тысяч человек более 16 тысяч были направлены в Вооруженные силы. Оставшаяся 21 тысяч призывников - в войсковые части Национальной гвардии, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны и Министерства по чрезвычайным ситуациям", - уточнили в ведомстве.


Отмечается, что среди социальных инициатив Министерства обороны, поддержанных заинтересованными государственными органами, кредитные каникулы, образовательные льготы для отслуживших воинскую службу и обучение солдат рабочим специальностям.

Фото: gov.kz

Отсрочку по кредитам на сегодняшний день получили 4,1 тысячи военнослужащих на сумму 1,5 млрд тенге. В прошлом году в гражданские и военные вузы без сдачи ЕНТ после срочной службы поступили 615 человек. В учебных центрах было подготовлено 1195 военнослужащих по 15 военно-учетным специальностям, востребованным в реальном секторе экономики", - сообщили в пресс-службе.


Также военнослужащие срочной воинской службы обеспечиваются за счет государства вещевым имуществом, питанием и ежемесячным денежным довольствием. Кроме того, в период службы солдаты-срочники имеют право на получение полного спектра медицинских услуг.

Напомним, в декабре Министерство обороны и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подписали меморандум о замораживании всех займов для солдат-срочников.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МинобороныитогиПризыв
11.01.2024, 11:55 24276

Сенаторы одобрили законопроект по созданию экспортно-кредитного агентства

ЭКА будет предоставлять страховую защиту от риска неплатежей при внешнеторговых операциях
Сенаторы одобрили законопроект по созданию экспортно-кредитного агентства
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан в ходе заседания палаты одобрили поправку по созданию экспортно-кредитного агентства.

Как отметил депутат Серик Шайдаров, разработка закона обусловлена необходимостью развития и продвижения экспорта отечественных несырьевых товаров на внешние рынки, реализуемых посредством деятельности создаваемого экспортно-кредитного агентства.

ЭКА будет предоставлять страховую защиту от риска неплатежей при внешнеторговых операциях. Наряду со страхованием также предусматривается осуществление государственного гарантирования и субсидирования ставок вознаграждения, предэкспортное и экспортное торговое финансирование посредством условных вкладов, а также функции финансового агента", - заявил депутат.


При этом он отметил, что закон "О страховой деятельности" не будет распространяться на ЭКА.

Поправками в Бюджетный кодекс определены требования, которым должно соответствовать ЭКА при получении государственной гарантии по поддержке экспорта (...) Объем фактических осуществленных страховых и гарантийных выплат не должен превышать 40% от объема собственного капитала на период действия государственных гарантий по поддержке экспорта", - добавил Серик Шайдаров.


Ранее в мажилисе одобрили проект нового Бюджетного кодекса.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СенатЗаконодобрение
11.01.2024, 11:28 26296

Завершить полностью оцифровку сельхозземель в Казахстане планируют в 2025 году

По итогам 2023 года оцифровано 145 млн га сельхозземель
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - За 2022-2023 годы государству возвращены 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.

Из них уже 2,8 млн га перераспределены среди местных фермеров, жителей регионов. Помимо 10 млн гектаров возвращенных земель владельцы 3,4 млн га ранее неиспользуемых земель приступили к их освоению", - пояснили в МСХ.


В Минсельхозе отметили, что в 2023 году была обновлена интерактивная карта Jerkarta.gharysh.kz, в которой теперь отражены местоположения и площади всех возвращенных сельхозземель.

Также завершены работы по внесению в интерактивную карту данных о местоположении территорий, испытывающих дефицит в пастбищных угодьях. Это позволит наглядно видеть всю картину региона, с учетом возвращенных участков земель, для предоставления земель под пастбища там, где это необходимо", - сообщили в МСХ.


Также, по данным ведомства, запущена в работу ИС ЕГКН (единый государственный кадастр недвижимости) для автоматизации процедуры предоставления земельных участков. В Астане, Алматы, Шымкенте, городах областного и районного значения законодательно внедрен электронный порядок предоставления земельных участков.

Создаются цифровые сельскохозяйственные карты. Всего по итогам 2023 года оцифровано 145 млн га сельхозземель, что составляет 77% от занятой сельскохозяйственными угодьями площади нашей страны. Завершить полностью оцифровку сельхозземель планируется в 2025 году.

За качественным и рациональным использованием земель будет следить специально созданный государственный институт - РГП "ГИПРОЗЕМ". Предприятие будет проводить экономическую оценку, мониторинг земель, почвенные, геоботанические, агрохимические обследования почв. После завершения оцифровки всех сельхозземель будет создана отдельная открытая электронная карта с качественными характеристиками почв и кормоемкостью пастбищных угодий.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗемляоцифровкаМинсельхоз

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?

      Архив опросов