На развитие Туркестанской области планируют направить 3,6 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - На заседании правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев представил комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы, на который планируют выделить 3,6 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Комплексный план состоит из 142 мероприятий, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, развитие транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры, социальной сферы, туризма, а также обеспечение общественного правопорядка", - сообщил Асет Иргалиев.

Общая сумма реализации плана составляет 3,6 трлн тенге, из которых 2,7 трлн тенге частных инвестиций, 530,6 млрд тенге из республиканского бюджета, 348,5 млрд тенге из местных бюджетов.

В сфере промышленности запланировано 26 мероприятий, таких как строительство нефтеперерабатывающего завода, химического комплекса и завода по производству бытовой техники, а также предусматривается увеличение территории СЭЗ "ТURKISTAN" на 973 гектаров", - сказал Иргалиев.

Также он добавил, что будут реализованы 93 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве на 810 млрд тенге, включая создание продовольственного пояса вокруг города Туркестана, реконструкцию водовода и насосной станции, обновление парка сельскохозяйственной техники и тракторов на 37%.

В результате будет обеспечен охват 100% населения водоснабжением, 85,4% - газоснабжением, износ электросетей снизится с 49,6% до 46,4%. Ремонт и реконструкция 2,3 тыс. километров дорог республиканского и местного значения позволит к 2025 году довести долю дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 99,5%", -добавил к сказанному Иргалиев.

Как отметил министр, в сфере здравоохранения будут построены многопрофильная больница на 570 коек, три поликлиники на 500 посещений в смену, станция скорой медицинской помощи, а также центр материнства и детства.

Для ликвидации 3-х сменных и аварийных школ, а также для уменьшения дефицита ученических мест построят 130 новых школ. Запланировано строительство Назарбаев интеллектуальной школы и школы-интернат "Дарын" с общежитием, а также теннисного центра, ледового дворца, конноспортивного комплекса и других объектов.

Реализация Комплексного плана обеспечит к 2025 году создание порядка 40 тыс. новых рабочих мест, рост объёмов инвестиции в основной капитал в 3 раза. Рост промышленности прогнозируется на 35%, увеличение производительности труда на 52,1%, рост реальных доходов населения на 54,8%. В результате своевременной и полноценной реализации Комплексного плана реальный рост ВРП составит 6,3% в 2025 году", - заключил глава Миннацэкономики.

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