На усиление соцподдержки граждан дополнительно направят 1,3 трлн тенге за три года

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - На усиление соцподдержки отдельных категорий граждан дополнительно направят 1,3 трлн тенге за три года. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил Смаилов, чтобы своевременно выполнить поручения главы государства, Министерство финансов совместно с заинтересованными государственными органами произвело предварительные расчеты по инициативам, направленным на улучшение качества жизни населения. Согласно расчетам, дополнительная потребность на три года составляет 2 трлн тенге, из них в 2019 году - 446,7 млрд тенге.

Наибольший объем средств будет направлен на усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Это - около 1,3 трлн тенге на три года и 226,7 млрд тенге в 2019 году, пишет портал primeminister.kz

Также Смаилов проинформировал, что для обеспечения жильем отдельных категорий граждан дополнительно потребуется 300 млрд тенге, по 100 млрд тенге ежегодно.

Особое внимание будет уделено развитию региональной инфраструктуры. В частности, из республиканского бюджета в 2019-2021 годы планируется дополнительно направить 320,9 млрд тенге. Из них в 2019 году - 90 млрд тенге. Из местных бюджетов для софинансирования проектов потребуется выделение 101,1 млрд тенге, в том числе 32 млрд тенге - в 2019 году.

Кроме того, на реализацию специального проекта по развитию перспективных сел "Ауыл - Ел бесiгi" дополнительно будет выделено 90 млрд тенге, в том числе в 2019 году 30 млрд тенге. Мероприятиями будет охвачено 163 района, 1500 сел.

В целях финансового обеспечения поручений по повышению качества жизни населения будут приняты меры по улучшению таможенного администрирования, что позволит привлечь дополнительные поступления в доходную часть бюджета за три года в сумме 800 млрд тенге.

"Также, как было поручено главой государства, будут привлечены средства Национального фонда. Все инициативы президента будут обеспечены финансированием в полном объеме. Проект закона об уточнении республиканского бюджета мы представим в ближайшее время", - заключил Смаилов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства