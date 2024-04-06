05.04.2024, 10:50 30211
На западе Казахстана под угрозой прорыва находится еще одна дамба
Фото: gov.kz
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Актобе. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На западе Казахстана под угрозой прорыва находится еще одна дамба. Шлюзы Актюбинского водохранилища откроют, что может привести к выходу воды из берегов, сообщает "24KZ".
Жителей садоводческих коллективов вблизи реки Илек и возле реки Каргалы просят эвакуироваться. Несколько дней назад в эти дачные массивы уже прибывала вода. Эвакуированных разместили в школах города.
Соответственно, в связи с заполнением Актюбинского водохранилища мы вынуждены открыть шлюз. Предупреждаем, что это может привести к выходу воды из берегов. Прошу жителей садоводческих коллективов, расположенных вблизи реки Илек и возле реки Каргалы в районе моста Кирпичного, дать согласие на эвакуацию и покинуть свои дома", - сказал аким Актобе Азамат Бекет.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперштаба в ЗКО отметил, что наводнений такого масштаба в прошлом не было.
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05.04.2024, 14:08 22326
Правила дактилоскопической регистрации изменились в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК внесло изменения в правила дактилоскопической регистрации.
Согласно документу, органы внутренних дел осуществляют сбор дактилоскопической информации граждан РК, обратившихся для получения удостоверения личности или паспорта гражданина Республики Казахстан впервые, а также для их восстановления либо замены с их согласия (в прежней редакции правил согласие не требовалось).
Дактилоскопии также подлежат иностранцы и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста, обратившиеся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Республике Казахстан; при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:
- вида на жительство иностранца в РК;
- удостоверения лица без гражданства;
- удостоверения беженца;
- проездного документа.
Также отпечатки пальцев будут брать у детей в возрасте от 12 до 16 лет с их согласия при оформлении паспорта гражданина РК в загранучреждениях Республики Казахстан. Ранее дактилоскопию должны были проходить только 16-летние граждане.
В правилах также появился пункт об обязательной дактилоскопии иностранцев и лиц без гражданства, достигших шестнадцатилетнего возраста:
- при оформлении виз Республики Казахстан;
- выдворении за пределы Казахстана, либо попадании под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных республикой;
- которым выдается удостоверение личности моряка РК.
В обновленных правилах также говорится, какие сведения содержит материальный носитель с дактилоскопической информацией, кто освобождается от дактилоскопической регистрации, в каких случаях она проводится повторно и т.д.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, в феврале в Казахстане изменились правила выдачи документов. Иностранцы и лица без гражданства теперь будут в обязательном порядке проходить дактилоскопию.
05.04.2024, 12:46 24386
Причиной гибели 8 узбекистанцев в ДТП стала плохая дорога - прокуратура
Министерство транспорта РК не уделяет должного внимания состоянию дорог в регионе
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Актобе. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Причиной гибели 8 граждан Узбекистана в лобовом столкновении на трассе Актобе - Астрахань стало ненадлежащее состояние дороги, заявили в прокуратуре региона.
Согласно заключению экспертизы, причиной ДТП явилось несоответствие дорожного полотна условиям безопасности дорожного движения", - отметили в ведомстве.
По этой же причине, считают в ведомстве, произошло опрокидывание автомобиля на трассе "Актобе - Болгарка - Шубаркудык", из-за которого погиб годовалый ребенок.
В прокуратуре считают, что Министерство транспорта РК не уделяет должного внимания состоянию дорог.
Прокуратурой Актюбинской области выявлено, что организации, ответственные за содержание дорог, не исполняют возложенные на них обязательства. Неоднократно вносились предписания в адрес ТОО "КазАвтоЖол" о проведении работ по ремонту ям на трассе Самара - Шымкент. Согласно ответу ТОО "КазАвтоЖол", дефекты дорожного полотна устранены путем проведения ямочного ремонта. Однако выездным осмотром установлено, что недостатки фактически не устранены", - заявили в прокуратуре.
В январе ведомство вновь внесло в адрес Министерства транспорта представление об устранении нарушений.
Однако Министерство ограничилось лишь привлечением к дисциплинарной ответственности двух должностных лиц, тогда как на трассах международного значения Актюбинской области все еще продолжаются ДТП со смертельными исходами", - отметили в ведомстве.
С начала года на трассах региона произошло 97 ДТП, в которых погибло 28 человек, в том числе 6 детей.
Главной причиной ДТП является неудовлетворительное состояние дорог, в частности трассы, соединяющей западный регион с южным.
Ранее алматинцы пожаловались на состояние городских дорог после зимы. Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
Нижняя часть города вообще как после бомбежки, мне кажется, уже пора подавать коллективные иски на акимат и на дорожников. Ведь за испорченные диски, шины и ходовку никто не возмещает ущерб автовладельцам, а вот если вовремя не заплатить налоги, или за парковку, или за платную дорогу, так сразу идут штрафы", - заявили алматинцы.
05.04.2024, 11:40 27286
Пострадавшим от паводков сделают отсрочку по кредитам на 3 месяца
Фото: primeminister.kz
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Актобе. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на 3 месяца, сообщает пресс-служба правительства.
Дополнительно на период отсрочки не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей.
В области сохраняется риск подтоплений. На большинстве рек - пики половодья. В регионе подтопленными остаются 792 дома. Режим ЧС объявлен в 5 районах: Кобда, Мугалжар, Темир, Айтеке би, Уил, а также в Актобе. Эвакуировано 8978 человек. За 3 дня в комиссию поступило 1623 заявления на возмещение материальных потерь.
В течение 30 календарных дней со дня ЧС заявление о возмещении ущерба предоставляют в местные акиматы. Кроме того, в Актюбинской области жители, пострадавшие от паводка и попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить единоразовую выплату, обратившись с соответствующим заявлением в акимат", - говорится в информации.
Тем временем в Актюбинской области прорвало еще одну плотину в Хромтауской области. Эвакуированы 36 человек из села Кызылту и зимовки Табантал.
04.04.2024, 19:38 59596
Иностранцы смогут получить казахстанский ИИН за рубежом
Срок оказания услуги составляет один рабочий день
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подписан совместный приказ МИД РК, МВД РК и МЦРИАП "О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан"
Срок действия пилотного проекта - по 31 декабря 2024 года. Срок оказания государственной услуги составляет один рабочий день. День обращения иностранцы в загранучреждение РК не входит в срок оказания государственной услуги.
Для получения госуслуги иностранец лично обращается в загранучреждение РК и представляет следующие документы:
- заявление по форме;
- опию документа, удостоверяющего личность, и его оригинал для сверки (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен международными договорами РК).
В случае, если в документе, удостоверяющем личность услугополучателя, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество, место рождения) на кириллице или латинице, прилагается соответствующий перевод документа, удостоверенный нотариально.
Документы, которые выданы или засвидетельствованы компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования).
Подчеркивается, что консул несет персональную ответственность за подтверждение заявок на формирование ИИН услугополучателям и за незаконное разглашение сведений, ставших известными при оказании государственных услуг, а также за нарушения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.
Пилотный проект реализуется в 96 посольствах и консульствах республики.
Приказ вводится в действие с 13 апреля 2024 года.
Ранее сообщалось, что МВД РК внесло поправки в правила присвоения и корректировки индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Казахстан.
04.04.2024, 18:04 62031
В Петропавловске объявлен режим ЧС
Фото: Акорда
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Петропавловск. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске объявили режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба, сообщает пресс-служба акимата города.
На территории города началось обильное снеготаяние, в результате которого происходит подтопление частного сектора", - проинформировали в пресс-службе.
Также из-за увеличения нагрузки на канализационные коллекторы и ливневые сети, произошло обрушение коллектора по улице Абая.
Напомним, из-за паводков в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана. В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
04.04.2024, 17:30 64861
Наводнений такого масштаба в прошлом не было - президент Казахстана о паводках
Фото: mazhilis_kz
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперштаба в Западно-Казахстанской области отметил, что паводковая обстановка остается сложной, добавив, что наводнений такого масштаба в прошлом не было, сообщает Акорда.
Я осмотрел регионы, пострадавшие от паводков, видел масштабы бедствия и урон. Имущество людей, инфраструктура сильно пострадали от воды. Смыты дороги и мосты. Сейчас самая главная задача - это реконструкция после того, как основные вопросы будут решены. Я уже дал поручение правительству подготовить специальный план по строительству новых типовых домов или реконструкции существующих домов. Думаю, с этими вопросами мы справимся. Ситуация, как я уже сказал, тяжелая. Полагаю, что под руководством правительства, республиканского штаба акимы областей справятся с этой задачей", - заявил он.
Президент отметил, что прогнозные оценки по области пессимистические и нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации.
Мы все понимаем, что это природное явление. Произошло увлажнение почвы в результате обильного снеготаяния и глубокого промерзания земли с образованием ледяной корки. Затем потепление, осадки, которые привели к снеготаянию. К сожалению, в текущем году все эти обстоятельства сработали вместе. Нам нужно извлечь уроки. Ежегодная подготовка к паводковому периоду должна начинаться в летне-осенний период и включать в себя три направления работ. Прежде всего, это меры прогнозно-аналитического характера. Гидрометеорологической службе нужно тщательно анализировать прогнозные данные и формировать сценарии развития ситуации в предстоящий паводковый период", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства указал на важность проведения организационно-профилактических, инженерно-технических и оперативных мер, направленных на предупреждение и устранение негативного влияния паводков.
Проблема нашей страны сейчас состоит в том, что не хватает кадров соответствующего профиля. Данная ситуация обнажила эту проблему. В свое время мы упустили это направление в сфере образования. Сейчас надо возвращаться, в срочном порядке готовить гидротехников, ирригаторов и всех специалистов, которые так или иначе связаны с водой", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Отдельно глава государства остановился на эпидемиологической ситуации, осложнившейся в связи с массовой гибелью животных.
Также Касым-Жомарт Токаев поручил в дальнейшем уделить приоритетное внимание профилактическим противопаводковым мероприятиям.
Он также указал на важность строительства водохранилищ для регулирования рек с большим объемом воды, благодаря чему в весенне-летний период будет возможность сохранить необходимый для хозяйства запас воды.
Для предупреждения природных и техногенных катастроф необходимо предоставить министерству по чрезвычайным ситуациям право осуществлять контроль за центральными и местными исполнительными органами. Это следует закрепить законодательно", - добавил глава государства.
Дополнено 04.04.2024, 18.15
В ходе поездки в Западно-Казахстанскую область Касым-Жомарт Токаев встретился с группой спасателей из числа сотрудников органов внутренних дел, департамента по чрезвычайным ситуациям, национальной гвардии и волонтеров, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, сообщает Акорда.
В ходе встречи глава государства выразил признательность всем гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией, отметив, что они делают очень важное для всей страны дело.
Напомним, из-за паводков в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана. В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
04.04.2024, 15:40 68541
Токаев о паводках: Это беспрецедентное стихийное бедствие
Президент заверил сельчан, что государство примет все необходимые меры по компенсации потерь
Фото: Акорда
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Уральск. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После облета подтопленных территорий Западно-Казахстанской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил эвакуационный пункт, развернутый на базе школы-гимназии имени Кажыма Жумалиева в районном центре Каратобе, проинформировали в пресс-службе президента.
Я специально приехал, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Это беспрецедентное стихийное бедствие, поэтому мы должны сплотиться и общими силами противостоять ему. Государство, правительство протянут руку помощи, будет оказана материальная и финансовая помощь. Не беспокойтесь об этом, все наладится", - заверил Токаев.
Он ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи и встретился с жителями близлежащих сел, эвакуированных после наводнения.
В беседе с гражданами Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что паводков такого масштаба в прошлом не было. По его словам, похожая ситуация была в 1994 году, однако нынешние наводнения стали более масштабными. Президент заверил сельчан, что государство примет все необходимые меры по компенсации потерь.
В ходе встречи местные жители обратились с просьбой построить мосты на реках Жаксыбай и Калдыгайты, а также отремонтировать дамбы, расположенные у населенных пунктов. Глава государства дал соответствующее поручение правительству. Он также подчеркнул, что паводковую воду необходимо использовать во благо народа.
Как сообщалось ранее, президент прибыл в Западно-Казахстанскую область. На вертолете он облетел пострадавшие от разлива воды территории. На сегодняшний день в регионе подтоплены 6 районов и Уральск.
04.04.2024, 14:02 59036
Токаев на вертолете облетел подтопленные территорий ЗКО
Фото: Акорда
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Уральск. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область началась с облета подтопленных территорий, сообщили в Акорде.
Президент ознакомился с ситуацией в Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах.
Аким области Нариман Турегалиев доложил, что на сегодняшний день подтоплено 6 районов и Уральск.
От паводка пострадали 552 жилых дома, 427 дачных участков. В противопаводковых мероприятиях всего задействовано 1911 человек, 332 единицы техники, 101 мотопомпа, 1 вертолет. В мероприятиях участвуют спасатели из Алматинской и Мангистауской областей. Эвакуированы около 7 тысяч человек, развернуты оперативно-эвакуационные пункты", - проинформировали в пресс-службе президента.
На оказание единовременной материальной помощи пострадавшим за счет средств местного бюджета выделено 63 млн тенге.
В настоящее время ведутся работы по откачке воды, ограждению объектов грунтом и расширению водопропускных труб.
Как сообщалось ранее, в Западном Казахстане из-за угрозы переполнения водохранилища Узунколь вернувшихся в свои дома сельчан вновь эвакуируют.
Напомним, в Минфине сообщили, что суму ущерба для выплаты компенсации пострадавшим от паводка казахстанцам подсчитают, когда сойдет вода.
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