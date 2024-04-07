Наводнений такого масштаба в прошлом не было - президент Казахстана о паводках   

Президент указал на важность строительства водохранилищ для регулирования рек с большим объемом воды

Фото: mazhilis_kz

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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперштаба в Западно-Казахстанской области отметил, что паводковая обстановка остается сложной, добавив, что наводнений такого масштаба в прошлом не было, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперштаба в Западно-Казахстанской области отметил, что паводковая обстановка остается сложной, добавив, что наводнений такого масштаба в прошлом не было, сообщает Акорда.





Я осмотрел регионы, пострадавшие от паводков, видел масштабы бедствия и урон. Имущество людей, инфраструктура сильно пострадали от воды. Смыты дороги и мосты. Сейчас самая главная задача - это реконструкция после того, как основные вопросы будут решены. Я уже дал поручение правительству подготовить специальный план по строительству новых типовых домов или реконструкции существующих домов. Думаю, с этими вопросами мы справимся. Ситуация, как я уже сказал, тяжелая. Полагаю, что под руководством правительства, республиканского штаба акимы областей справятся с этой задачей", - заявил он.





Президент отметил, что прогнозные оценки по области пессимистические и нужно готовиться к ухудшению паводковой ситуации.





Мы все понимаем, что это природное явление. Произошло увлажнение почвы в результате обильного снеготаяния и глубокого промерзания земли с образованием ледяной корки. Затем потепление, осадки, которые привели к снеготаянию. К сожалению, в текущем году все эти обстоятельства сработали вместе. Нам нужно извлечь уроки. Ежегодная подготовка к паводковому периоду должна начинаться в летне-осенний период и включать в себя три направления работ. Прежде всего, это меры прогнозно-аналитического характера. Гидрометеорологической службе нужно тщательно анализировать прогнозные данные и формировать сценарии развития ситуации в предстоящий паводковый период", - отметил Касым-Жомарт Токаев.





Фото: Акорда





Глава государства указал на важность проведения организационно-профилактических, инженерно-технических и оперативных мер, направленных на предупреждение и устранение негативного влияния паводков.





Проблема нашей страны сейчас состоит в том, что не хватает кадров соответствующего профиля. Данная ситуация обнажила эту проблему. В свое время мы упустили это направление в сфере образования. Сейчас надо возвращаться, в срочном порядке готовить гидротехников, ирригаторов и всех специалистов, которые так или иначе связаны с водой", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





Отдельно глава государства остановился на эпидемиологической ситуации, осложнившейся в связи с массовой гибелью животных.





Также Касым-Жомарт Токаев поручил в дальнейшем уделить приоритетное внимание профилактическим противопаводковым мероприятиям.





Фото: Акорда





Он также указал на важность строительства водохранилищ для регулирования рек с большим объемом воды, благодаря чему в весенне-летний период будет возможность сохранить необходимый для хозяйства запас воды.





Для предупреждения природных и техногенных катастроф необходимо предоставить министерству по чрезвычайным ситуациям право осуществлять контроль за центральными и местными исполнительными органами. Это следует закрепить законодательно", - добавил глава государства.





Дополнено 04.04.2024, 18.15





В ходе поездки в Западно-Казахстанскую область Касым-Жомарт Токаев встретился с группой спасателей из числа сотрудников органов внутренних дел, департамента по чрезвычайным ситуациям, национальной гвардии и волонтеров, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, сообщает Акорда.





В ходе встречи глава государства выразил признательность всем гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией, отметив, что они делают очень важное для всей страны дело.





Напомним, из-за паводков в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.





В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана. В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.





Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.



