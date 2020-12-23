На заседании правительства рассмотрели вопросы использования водных ресурсов

Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы использования водных ресурсов в вегетационный период, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане 65% водопотребления приходится на сельское хозяйство. Около половины поверхностных вод страны (44,9 кубического километра) поступают с территории соседних стран: КНР, РФ, Узбекистана, Кыргызстана. Основные вопросы взаимодействия по использованию трансграничных рек урегулированы в рамках межправительственных соглашений.

В декабре текущего года были приняты программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистем бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш. Программы предусматривают меры, в том числе по реконструкции водопропускных сооружений для улучшения водообмена.

Для решения задач водообеспечения разработан проект Госпрограммы управления водными ресурсами, которая предусматривает строительство, модернизацию и совершенствование водной инфраструктуры, внедрение водосберегающих технологий полива, цифровизацию водоучета и водораспределения. Проведение данных мероприятий позволит минимизировать потери воды.

Обеспечение агропромышленного сектора качественным и гарантированным объемом воды напрямую влияет на продовольственную безопасность страны", - сказал Мамин.

Глава правительства отметил необходимость распространения на всех основных объектах водного хозяйства страны пилотного проекта по цифровизации магистрального канала К-19 в Мактааральском районе Туркестанской области.

Премьер-министр подчеркнул, что в Кызылординской, Алматинской и Туркестанской областях были превышены планы посева влагоемких культур, риса.

Затраченные значительные объемы воды можно было использовать для выращивания экономически более выгодных культур: овощей, плодово-ягодных, рапса, сои. Для этого акиматам следует строго придерживаться утвержденных планов посева", - сказал Мамин.

Глава правительства поручил министерствам сельского хозяйства, экологии, торговли проработать с акимами вопрос замены посевов влагоемких культур с учетом внутренней потребности и поставленных задач по диверсификации структуры посевных площадей. Результаты этой работы должны быть учтены при разработке новой программы развития АПК.

Министерству экологии, геологии и природных ресурсов дано поручение совместно с заинтересованными госорганами усилить работу с отраслевыми ведомствами сопредельных государств по обеспечению взаимовыгодного использования трансграничных рек.

Министерствам экологии и сельского хозяйства совместно с акиматами поручено продолжить работу по реализации проектов строительства и реконструкции водохозяйственных объектов, а также внедрению водосберегающих технологий и цифровых систем водоучета.

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