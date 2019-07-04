Начал работу сайт Нурсултана Назарбаева Elbasy.kz

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Начал работу сайт Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева Elbasy.kz, передает Kazakhstan Today.

"Друзья, мы запустили наш сайт http://Elbasy.kz. Буду признателен всем, если вы оставите свои отзывы, замечания и предложения по новому сайту в комментариях к этой публикации", - написал в Twitter пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай.

Напомним, вчера он сообщил о том, что в ближайшее время будет запущен официальный интернет-ресурс , который уже получил свою оценку от Елбасы.

Как вам известно, нашими законами я наделен статусом Первого Президента Елбасы - Лидера нации. Остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями - определение внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии "Нур Отан", членом Конституционного совета, то есть остаюсь с вами как гражданин страны, как человек, который любит свой народ, свою страну", - заявил глава государства в обращении к казахстанцам.

Напомним, на выборах президента РК, состоявшихся 9 июня текущего года, победил Касым-Жомарт Токаев . Он набрал более 70% голосов избирателей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства