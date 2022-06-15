Начальник Генштаба ВС РК встретился с командующим ВВС Турции

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов встретился с командующим ВВС Турции генералом армии Хасаном Кючюкакюзом, прибывшим в Нур-Султан с двухдневным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи стороны отметили 30-летие двусторонних дипломатических отношений. Одним из важных аспектов взаимодействия между странами является оборонная сфера, сообщает пресс-служба МО РК.
Вооруженные силы Казахстана заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в области боевой подготовки, сил специальных операций, военного образования, в военно-технической сфере, изучении современных вооруженных конфликтов", - отметил генерал-лейтенант Марат Хусаинов.
В ходе визита турецкой делегации также состоялась встреча генерала армии Хасана Кючюкакюза с главнокомандующим Силами воздушной обороны РК генерал-лейтенантом авиации Нурланом Орманбетовым.
Кроме того, гости посетили Национальный университет обороны, где ознакомились с аудиториями военного искусства Турции и других стран.