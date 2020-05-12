Надбавки к зарплате медиков будут выплачиваться до августа

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в правительстве РК рассказал о дальнейшем осуществлении выплат надбавок медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По поручению главы государства для выплат надбавок врачам и медработникам правительству было выделено порядка 40 млрд тенге, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Часть выплат уже произведена. Остальная часть будет выплачена до августа текущего года", - уточнил сегодня Тугжанов.

Ранее сообщалось, что наибольшие суммы надбавок - порядка 1,9 млрд тенге - выплачены медицинским работникам Алматы и Нур-Султана.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства