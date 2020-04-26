Вдвое может увеличиться число медиков, которым положена выплата за борьбу с коронавирусом - ФСМС

По словам Жумагулова, в целом на финансовую поддержку медперсонала, задействованного в противоэпидемических мероприятиях, выделяется 35,7 млрд тенге. За март свыше 17,4 тыс. медработникам начислено более 3,3 млрд тенге. Наибольшие суммы выплачены медицинским работникам Алматы и Нур-Султана (порядка 1,9 млрд тенге).

Больше всего медработников поощрено по третьей категории риска - порядка 9 тыс. работников на сумму 846 млн тенге. По второй группе риска - 7 тыс. медицинских работников на сумму 1,8 млрд тенге. 1400 медработников из первой категории риска получили 717 млн тенге. В том числе были поощрены 2,5 тыс. сотрудников поликлиник на общую сумму 185 млн тенге, а также порядка 4 тыс. работников бригад скорой помощи на общую сумму 1,2 млрд тенге", - сказал Жумагулов.





По его словам, исходя из прогноза за апрель, количество поощряемых медицинских работников увеличится более чем в два раза.

Основная нагрузка в этот период легла на Алматы и Нур-Султан. Из 3,371 млрд тенге 1,9 млрд выплачено медработникам этих двух городов. Учитывая рост выявленных заболевших и находящихся на стационарном карантине пациентов других регионов, размер доплат за апрель, конечно, изменится. По нашим прогнозам, количество медицинских работников, представляемых к поощрению, увеличится более чем в 2 раза", - цитирует спикера портал inform.kz .

Речь идет о поощрении от 17 тыс. до 35-40 тыс. медицинских работников, уточняет zakon.kz

Сообщается также, что Фондом социального медицинского страхования были выявлены случаи, когда премии начислялись неправомерно.

Мы выявили, что некоторые сотрудники, которые отнесены в региональную комиссию к премированию, (по ним) допускались противоречия с приказом. Завышалась группа риска, завышался месячный баланс, который приводил к уменьшению суммы выплат… Были случаи, когда выплаты менялись в сторону увеличения. Эти неточности доведены до комиссии. Если были переплаты, то эти суммы будут отведены в местные бюджеты и местные исполнительные органы", - пишет sputniknews.kz , ссылаясь на слова Жумагулова.

Кроме того, выявлены факты, когда надбавки не начислялись сотрудникам параклинических отделений, а выплаты проводились сотрудникам, данные которых отсутствуют в информационных системах учета ресурсов и управления пациентами. Жумагулов также сообщил, что в случае недоплаты недостающую сумму медикам все же выплатят.

В соответствии с приказом министра здравоохранения от 4 апреля текущего года определены 3 группы риска и порядок формирования списков медицинских работников и размеры выплат.

Первая группа риска: врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Надбавка не превышает 20-кратный минимальный размер заработной платы в месяц (850 тыс. тенге) пропорционально отработанному периоду.

Вторая группа риска: врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров, а также врачи и фельдшера скорой медицинской помощи, в том числе при амбулаторно-поликлинических организациях (речь идет о 4-й категории вызовов срочности), а также врачи и средние медработники санитарной авиации в случаях их привлечения. Надбавка не превышает 10-кратный минимальный размер заработной платы в месяц (425 тыс. тенге).

Третья группа риска: врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, водители бригад скорой медицинской помощи, а также специалисты лабораторий, работники СЭС, непосредственно участвующие в проведении противоэпидемических мероприятий, работники приемных отделений экстренных стационаров и организаций ПМСП, определенных к приему пациентов с ОРВИ, пневмонией, для забора биологического материала, связанных с противоэпидемическими мероприятиями, члены Оперативных штабов, работники здравоохранения, обеспечивающие карантинный режим на блок-постах. Надбавка не превышает 5-кратный минимальный размер заработной платы в месяц (212 тыс. тенге).

Надбавка осуществляется ежемесячно из расчета за фактический отработанный период, начиная с 1 марта 2020 года. Списки получателей надбавок формируют региональные комиссии при оперативных штабах, председателями которых назначаются заместители акимов регионов. В состав комиссий входят представители управлений здравоохранения, региональный главный государственный санитарный врач, неправительственных организаций и др. Надбавка производится за счет средств республиканского бюджета. Выплаты производятся Фондом по спискам, предоставляемым комиссиями", - подчеркнул Жумагулов.





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