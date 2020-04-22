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Борющихся с коронавирусом медицинских работников освободили от налогов и соцплатежей

21.04.2020, 13:10 10531
Борющихся с коронавирусом медицинских работников освободили от налогов и соцплатежей
Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - В департаменте государственных доходов по Алматы рассказали о введении мер поддержки медицинских работников, которые задействованы в мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
Департамент государственных доходов по Алматы сообщает, что с 1 марта 2020 года по надбавкам медицинским работникам, которые задействованы в мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом, не удерживаются налоги и социальные платежи:
 
1.        индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты; 
 
2.        социального налога; 
 
3.        обязательных пенсионных взносов; 
 
4.        обязательных профессиональных пенсионных взносов; 
 
5.        социальных отчислений;
 
6.        взносы по ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование).
 
Данное решение принято в соответствии с постановлением правительства от 20 апреля 2020 года №224. 

Напомним, всего в РК подтверждены 1967 случаевНадбавку в размере от 212 до 815 тыс. тенге получат медики, задействованные в борьбе с коронавирусом в РК.
 

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