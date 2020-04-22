Борющихся с коронавирусом медицинских работников освободили от налогов и соцплатежей

Департамент государственных доходов по Алматы сообщает, что с 1 марта 2020 года по надбавкам медицинским работникам, которые задействованы в мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом, не удерживаются налоги и социальные платежи:
1. индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты;
2. социального налога;
3. обязательных пенсионных взносов;
4. обязательных профессиональных пенсионных взносов;
5. социальных отчислений;
6. взносы по ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование).
Данное решение принято в соответствии с постановлением правительства от 20 апреля 2020 года №224.
Напомним, всего в РК подтверждены 1967 случаев. Надбавку в размере от 212 до 815 тыс. тенге получат медики, задействованные в борьбе с коронавирусом в РК.
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