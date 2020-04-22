Борющихся с коронавирусом медицинских работников освободили от налогов и соцплатежей

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - В департаменте государственных доходов по Алматы рассказали о введении мер поддержки медицинских работников, которые задействованы в мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Департамент государственных доходов по Алматы сообщает, что с 1 марта 2020 года по надбавкам медицинским работникам, которые задействованы в мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом, не удерживаются налоги и социальные платежи:

1. индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты;

2. социального налога;

3. обязательных пенсионных взносов;

4. обязательных профессиональных пенсионных взносов;

5. социальных отчислений;

6. взносы по ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование).

Данное решение принято в соответствии с постановлением правительства от 20 апреля 2020 года №224.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства