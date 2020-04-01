Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - Находящимся в Беларуси казахстанцам посоветовали планировать возвращение на родину через другие страны, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача на транспорте Республики Казахстан №1 от 30 марта 2020 года, с 00.00 1 апреля 2020 года прилет всех международных регулярных и эвакуационных пассажирских авиарейсов в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Нур-Султана и Международный аэропорт Алматы города Алматы будут приостановлены. В этой связи все рейсы ОАО "Авиакомпания "Белавиа" в Республику Казахстан временно приостановлены в период с 31 марта по 14 апреля 2020 года", - сообщается на странице посольства РК в Беларуси в Facebook.

Посольство рекомендует соотечественникам заранее планировать маршрут для возвращения в Казахстан через другие страны и, учитывая постоянно изменяющуюся ситуацию, просит регулярно проверять обновления на сайте авиакомпании "Белавиа".

Примите во внимание, что, согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь №171 от 25 марта 2020 года, все пребывающие в Республику Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия должны находиться в самоизоляции в домашних условиях и не подлежат последующему пропуску через границу РБ до истечения срока самоизоляции", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что в Министерстве иностранных дел РК и посольстве РК в Беларуси в режиме 24/7 работают штабы по оперативному реагированию на распространение коронавируса. Обращаться просят по следующим контактам:

Телефон: с 09.30 до 18.30 +7 7172 720 046; +7 7172 720 047; +7 7172 720 549.

Ночное время и выходные: +7 7172 720 111.

Email: covid19@mfa.kz; kezekshi@mfa.kz.

Посольство Казахстана в Беларуси:

Минск: +375 17 276 0120; +375 17 276 0108.

Брест: +375 16 258 3500; +375 44 599 1122.

Email: minsk@mfa.kz

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