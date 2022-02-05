Нарушения на 10,4 миллиарда тенге выявил госаудит за 2021 год в ЗКО

УРАЛЬСК. 4 ФЕВРАЛЯ - За 2021 год департаментом по Западно-Казахстанской области проведено 161 аудиторское мероприятие, в итоге установлены нарушения на сумму 10 421,8 млн тенге, или 97,9% от суммы, охваченной аудитом - 10 646,5 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из общего числа выявленных нарушений более 5,6 млрд тенге (54,7%) - финансовые, и 4,7 млрд - нарушения процедурного характера, рассказали в пресс-службе Комитета внутреннего госаудита МФ РК.

При этом, уточнили в ведомстве, выявленные нарушения за отчетный период устранены объектами следующим образом: отражено по учету - 2 603,4 млн тенге (100%) из 2 603,4 млн; возмещено в бюджет - 2 376,4 млн тенге (96,5%) из 2 461,8 млн; восстановлено - 622,9 млн тенге (98,2%) из 634,4 млн; приведено в соответствие - 625,6 млн тенге (79,8%) из 784,1 млн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество аудиторских мероприятий с финансовыми нарушениями - 70 (43,5%) от общего количества проверок", - отметили в комитете.

Сообщается, что внесено 141 представление об устранении выявленных нарушений. Из них исполнено 137 (97,2%). К дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения привлечено 142 работника проверенных объектов, один освобожден от занимаемой должности.

Кроме того, департаментом проведена работа по принудительному исполнению объектами требований предписаний.

В судебные органы направлено семь исковых заявлений, из них четыре - об обеспечении возмещения сумм нарушений, из которых все удовлетворены; три - о признании договора недействительным, из которых один иск удовлетворен и еще два находятся на рассмотрении. Составлено 659 административных протоколов на общую сумму 28,2 млн тенге, взыскано 27,9 млн (99%). В правоохранительные органы направлено 16 материалов на сумму 1 106,1 млн тенге, из них пять материалов направлено в суд", - говорится в сообщении ведомства.