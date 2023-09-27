26.09.2023, 17:45 45936

Нарушения на 1,5 млрд тенге в Kazakh Tourism: в Минтуризма прокомментировали итоги госаудита

Фактов хищения и растраты бюджетных средств нет, подчеркнули в министерстве
Нарушения на 1,5 млрд тенге в Kazakh Tourism: в Минтуризма прокомментировали итоги госаудита
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан прокомментировали нарушения в освоении бюджетных средств, которые выявила Высшая аудиторская палата в результате госаудита АО "НК "Kazakh Tourism".

Отмечается, что выявленные недостатки носят преимущественно процедурный характер. При этом фактов хищения и растраты бюджетных средств нет, подчеркнули в министерстве.

Что касается неэффективного использования активов на сумму 919,4 млн тенге. Под активами в данном случае подразумеваются цифровые системы и видеоматериалы, разработанные за последние 4 года, а под неэффективным использованием - вопрос постановки на баланс Министерства туризма и спорта РК", - сообщили в пресс-службе.


Подчеркивается, что по рекомендации аудиторов цифровые проекты уже в процессе передачи из нацкомпании на баланс Министерства.

Неэффективное планирование бюджетных средств на сумму 546,9 млн тенге

Более половины суммы (296 млн тенге) также относится к вопросу правильной постановки на баланс цифровых систем (2023 год). По заключению аудиторов Министерство не должно было предусматривать средства на техническое сопровождение этих систем, так как они были на балансе нацкомпании. При этом сопровождение систем было необходимостью, например, для бесперебойного функционирования eQonaq, который ежечасно регистрирует иностранных туристов", - сообщили в пресс-службе.


Отмечается, что в случае роуд-шоу к такому заключению аудиторы пришли из-за того, что туроператоры, участвовавшие в b2b встречах, предоставили меморандумы с зарубежными партнерами, вместо договоров.

Специфика мероприятий такова, что они имеют отложенный эффект - путь от знакомства туроператоров до подписания договоров о партнерстве может занять продолжительное время. Несмотря на это, b2b мероприятия остаются одним из эффективных инструментов для туроператоров. Продвижение в социальных сетях Китая посчитали неэффективным из-за того, что аккаунты в Wiebo и Wechat ведутся эпизодически (в 2020-2021 годах), хотя это напрямую связано с особенностями бюджетного планирования и закупочных процедур в Казахстане. Для непрерывного ведения проектов требуется непрерывное финансирование", - пояснили в министерстве.


Завышение стоимости услуг на общую сумму 76,7 млн тенге

Сообщается, что под завышением стоимости по заключению аудиторов подразумевается разница в планируемом и фактическом периоде оказания услуг.

Например, техподдержка информационных систем была рассчитана на 6 месяцев, однако в связи с длительностью бюджетных и закупочных процедур договора между Министерством и нацкомпанией были заключены на 4 месяца. При этом, системы продолжали функционировать и поддерживались силами сотрудников нацкомпании. При этом доводы нацкомпании о том, что для качественного выполнения работ в сжатые сроки требует больше ресурсов, чем в запланированные сроки, были не приняты", - проинформировали в пресс-службе.


Необоснованные выплаты заработной платы в размере 4,3 млн тенге

Подчеркивается, что данная сумма сложилась в связи отменой запланированных командировок, по которым сотруднику уже были начислены необходимые средства.

При этом, несмотря на то что сотрудник фактически понес расходы по приобретению авиабилетов, оформлению виз и т.д., вся сумма была восстановлена по требованию аудиторов", - добавили в министерстве.


Напомним, нарушения в освоении бюджетных средств выявила Высшая аудиторская палата в результате госаудита АО "НК "Kazakh Tourism".
 
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Теги:КомментарийНарушениягосаудит

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27.09.2023, 14:16 9866

Кульдиков назначен главой столичного ДЧС

В июне во время природных пожаров в Абайской области президент раскритиковал доклад Кульдикова, бывшего на тот момент вице-министром по ЧС
Кульдиков назначен главой столичного ДЧС
Фото: МЧС РК
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны назначен Кульдиков Марат, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Министр по ЧС поздравил нового начальника столичного гарнизона с назначением и поставил задачи по совершенствованию деятельности, особо подчеркнув направление пропаганды культуры безопасности среди населения.

Напомним, в июне во время природных пожаров в Абайской области Касым-Жомарт Токаев лично посетил район бедствия, встретился с родными погибших работников лесничества. Марат Кульдиков, будучи на тот момент вице-министром по ЧС, отчитывался перед главой государства с докладом. Во время его выступления Токаев прервал спикера, назвав доклад "бестолковым", и подверг критике руководство МЧС. Вскоре Кульдиков подал заявление на увольнение и был снят с должности вице-министра по ЧС.
 
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Теги:НазначениеДЧСАстана
27.09.2023, 13:50 11091

Казахстан вернул незаконно выведенные активы на 400 млрд тенге - Генпрокуратура

Все средства обращены в доход государства
Казахстан вернул незаконно выведенные активы на 400 млрд тенге - Генпрокуратура
Фото: Depositphotos
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вернул в страну и обратил в доход государства 400 млрд тенге незаконно выведенных активов, сообщил в кулуарах мажилиса заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев.

Это уже те средства, которые вернулись и обращены в доход государства", - подчеркнул Умиралиев.


В эту сумму входят деньги и имущество, уточнил замгенпрокурора в видео Sputnik.kz.

Напомним, в Казахстане создадут компанию, которая будет заниматься управлением, обеспечением сохранности и реализации возвращенных активов.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов подписал 12 июля президент Токаев.

В сентябре в правительстве еще раз разъяснили нормы принятого в июле закона и подчеркнули, что его действие не затронет добросовестных инвесторов.

Также сообщалось, что в поиске и возврате выведенных за пределы Казахстана незаконных активов Казахстане поможет Интерпол.
 
27.09.2023, 13:42 13301

Штрафы за утечку персональных данных казахстанцев увеличат в Казахстане

Сейчас штраф составляет всего от 100 МРП до 1000 МРП
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Владельцев информационных систем будут наказывать за утечку персональных данных казахстанцев, сообщил в кулуарах мажилиса вице-министр цифрового развития Малик Олжабеков.

Сейчас штраф составляет от 345 тысяч тенге до 3 млн 450 тысяч тенге, то есть от 100 МРП до 1000 МРП. Но его размер нужно увеличить, цитирует вице-министра Sputnik.

Также МЦРИАП хочет ввести меру плановых проверок владельцев информсистем.

О планах увеличить штрафы также заявила в интервью Zakon.kz депутат Екатерина Смышляева. По ее словам, при определении административного наказания будут учитывать категорию субъекта, вид административного правонарушения и повторность совершения.

В настоящее время в соответствии со статьями 79 и 641 КоАП РК за незаконные сбор или обработку, в том числе за распространение персональных данных, предусмотрены административные штрафы в размере от 10 до 1000 МРП в зависимости от вида и категории субъекта, рассказала депутат.  

Безусловно, это очень небольшие суммы. Наши данные стоят дороже. Ущерб от их утечек - тем более", - подчеркнула Смышляева.


Напомним, в Казахстане усилят защиту персональных данных. Соответствующий законопроект одобрили сегодня мажилисмены в первом чтении.  

Ранее в Минцифры подтвердили утечку персональных данных казахстанцев.  
 
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Теги:УтечкаДанныеМЦРИАПштрафы
27.09.2023, 12:51 14901

Убивать сайгаков и делать из них консервы собираются в Казахстане

Под отстрел попадут 200 тысяч животных, относящихся к редким видам
Убивать сайгаков и делать из них консервы собираются в Казахстане
Фото: Depositphotos
Уральск. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области готовятся к промышленному истреблению сайги.

Под отстрел попадут 200 тысяч голов. Мясо будут перерабатывать на трех местных заводах, сообщает телеканал Astana.

Предприятия готовы к разделке, переработке и хранению сайгачатины. Для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады под контролем сотрудников "Охотзоопрома". Под отстрел попадут 200 тысяч голов. Самое ценное - рога - планируют маркировать и хранить до 2025 года. Именно в следующем году истекает запрет на продажу сайги. Мясо будут проверять на наличие болезней и инфекций", - сообщает телеканал.


По словам руководителя инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлана Рахимжанова, отлов будет производиться методом Караева, с помощью большой сетки.

Мясо планируют реализовывать в виде тушек на рынках города. Позже рассмотрят вопрос о производстве консервной продукции.

По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства области Рустема Зулкашева, в смену предприятия готовы принять до 1000 голов.

Готовы принять на переработку тушек сайгаков на убой 3 предприятия. За смену 1000 голов, за 2 смены - 2000 голов в течение 30 дней - 60 тысяч, в течение 2 месяцев - 120 тысяч сумеем забить", - заявил Зулкашев.


Напомним, в мае этого года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.

В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.

Кроме того, "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане.

В Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. Изменения в приказ внес министр экологии и природных ресурсов.

Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов заявил, что сайгак не был занесен в Красную книгу Казахстана.

Между тем в Казахстане прогнозируют массовую гибель сайги.
 
27.09.2023, 12:05 19501

Сотрудников акимата Жетiсу оштрафовали за незаконные свалки

Сумма штрафов составила более 1 млн тенге
Талдыкорган. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура области Жетісу привлекла к ответственности работников акимата за незаконные свалки, сообщили в пресс-службе ведомства.

По его информации, на территории области функционировало 37 свалок без разрешительных документов.

Вред окружающей среде наносился в городах Текели и Талдыкоргане, а также Ескельдинском, Коксуском и Караталском районах. Ранее департамент экологии обращал внимание местных исполнительных органов на эти нарушения. Однако ими меры не приняты, и пришлось вмешаться природоохранной прокуратуре", - отметили в ведомстве.


По акту надзора прокуратуры 3 заместителя акима районов и 1 руководитель отдела районного акимата привлечены к административной ответственности по статье 344 КоАП (Нарушение экологических требований) к штрафу на общую сумму более 1 млн тенге.

Местные исполнительные органы приступили к ликвидации свалок.

Напомним, вчера на заседании правительства говорилось о том, как будет решаться проблема незаконных свалок в Казахстане. В Минэкологии продемонстрировали карту стихийных свалок, которых на сегодняшний день более 5,6 тысячи. Больше всего таких свалок в Акмолинской области - 830 (88% ликвидировано), и Карагандинской области - 745 (99% ликвидировано). Низкие показатели ликвидации зафиксированы в области Абай и Мангистауской области - по 16%, области Ұлытау - 20% и в Астане - 30%.
 
27.09.2023, 11:49 21311

Казахстан ратифицировал изменения в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ

В обновленном документе появилось понятие "координирующее государство"
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года".

Сам протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе на заседании Совета коллективной безопасности, сообщает Interfax.  

Его цель - определить порядок применения миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН на территориях, не являющихся членами ОДКБ.

В обновленном документе появилось понятие "координирующее государство". Под его руководством коллективные миротворческие силы ОДКБ организуются для применения в операции ООН по поддержанию мира, пишет Sputnik.

Координирующее государство определяет Совет коллективной безопасности.

Участие государств в операциях ООН по поддержанию мира носит добровольный характер.

Напомним, ранее казахстанские сенаторы одобрили соглашение о совместном обеспечении войск ОДКБ.  
 
27.09.2023, 11:20 24221

В Минцифры подтвердили утечку персональных данных казахстанцев   

Малик Олжабеков озвучил предположения Минцифры относительно источников утечки
В Минцифры подтвердили утечку персональных данных казахстанцев
Фото: Depositphotos
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков в ходе заседания мажилиса подтвердил утечку персональных данных казахстанцев.

Да, действительно, имел место данный инцидент с распространением информации, в том числе персональных данных в некоторых Telegram-ботах", - заявил вице-министр.


Он отметил, что принцип работы у них устроен таким образом, что они собирают и агрегируют информацию из различных источников, в том числе соцсетей.


Предполагаем, что одним из источников может выступать такой сервис (...) по выдаче таких сведений по номеру телефона. Что касается адресов (...) в основном это информация с ранее имевших место утечек, устаревшая. Вместе с тем мы также предполагаем, что она может быть из общедоступных сервисов, таких как, например, сервисы по доставке еды, различных товаров (...) Мы направили соответствующую заявку о блокировке этих сервисов в Министерство культуры и информации", - добавил Малик Олжабеков.


Ранее стало известно, что Telegram-боты распространяли персональные данные казахстанцев.
 
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Теги:УтечкаПодтверждениеДанные
27.09.2023, 11:05 28341

Токаев поздравил народ Туркменистана с Днем независимости

Президент пожелал главе Туркменистана успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу республики - благополучия и процветания
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю Дня независимости, сообщает Акорда.

В Казахстане искренне рады высоким достижениям Туркменистана и придают большое значение упрочению уз многовековой дружбы, добрососедства и всестороннего сотрудничества между двумя государствами", - говорится в телеграмме.


Токаев выразил убеждение, что совместные усилия позволят придать качественный импульс динамичному развитию многогранного взаимодействия, открыв новые горизонты казахско-туркменского стратегического партнерства.

Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана - благополучия и процветания.
 

 

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      По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?

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