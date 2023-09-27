Нарушения на 1,5 млрд тенге в Kazakh Tourism: в Минтуризма прокомментировали итоги госаудита

Фактов хищения и растраты бюджетных средств нет, подчеркнули в министерстве

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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан прокомментировали нарушения в освоении бюджетных средств, которые выявила Высшая аудиторская палата в результате госаудита АО "НК "Kazakh Tourism".





Отмечается, что выявленные недостатки носят преимущественно процедурный характер. При этом фактов хищения и растраты бюджетных средств нет, подчеркнули в министерстве.





Что касается неэффективного использования активов на сумму 919,4 млн тенге. Под активами в данном случае подразумеваются цифровые системы и видеоматериалы, разработанные за последние 4 года, а под неэффективным использованием - вопрос постановки на баланс Министерства туризма и спорта РК", - сообщили в пресс-службе.





Подчеркивается, что по рекомендации аудиторов цифровые проекты уже в процессе передачи из нацкомпании на баланс Министерства.





Неэффективное планирование бюджетных средств на сумму 546,9 млн тенге





Более половины суммы (296 млн тенге) также относится к вопросу правильной постановки на баланс цифровых систем (2023 год). По заключению аудиторов Министерство не должно было предусматривать средства на техническое сопровождение этих систем, так как они были на балансе нацкомпании. При этом сопровождение систем было необходимостью, например, для бесперебойного функционирования eQonaq, который ежечасно регистрирует иностранных туристов", - сообщили в пресс-службе.





Отмечается, что в случае роуд-шоу к такому заключению аудиторы пришли из-за того, что туроператоры, участвовавшие в b2b встречах, предоставили меморандумы с зарубежными партнерами, вместо договоров.





Специфика мероприятий такова, что они имеют отложенный эффект - путь от знакомства туроператоров до подписания договоров о партнерстве может занять продолжительное время. Несмотря на это, b2b мероприятия остаются одним из эффективных инструментов для туроператоров. Продвижение в социальных сетях Китая посчитали неэффективным из-за того, что аккаунты в Wiebo и Wechat ведутся эпизодически (в 2020-2021 годах), хотя это напрямую связано с особенностями бюджетного планирования и закупочных процедур в Казахстане. Для непрерывного ведения проектов требуется непрерывное финансирование", - пояснили в министерстве.





Завышение стоимости услуг на общую сумму 76,7 млн тенге





Сообщается, что под завышением стоимости по заключению аудиторов подразумевается разница в планируемом и фактическом периоде оказания услуг.





Например, техподдержка информационных систем была рассчитана на 6 месяцев, однако в связи с длительностью бюджетных и закупочных процедур договора между Министерством и нацкомпанией были заключены на 4 месяца. При этом, системы продолжали функционировать и поддерживались силами сотрудников нацкомпании. При этом доводы нацкомпании о том, что для качественного выполнения работ в сжатые сроки требует больше ресурсов, чем в запланированные сроки, были не приняты", - проинформировали в пресс-службе.





Необоснованные выплаты заработной платы в размере 4,3 млн тенге





Подчеркивается, что данная сумма сложилась в связи отменой запланированных командировок, по которым сотруднику уже были начислены необходимые средства.





При этом, несмотря на то что сотрудник фактически понес расходы по приобретению авиабилетов, оформлению виз и т.д., вся сумма была восстановлена по требованию аудиторов", - добавили в министерстве.



