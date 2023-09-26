Недоосвоено более 1,5 млрд тенге: системные нарушения в сфере туризма выявил госаудит

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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Нарушения в освоении бюджетных средств выявила Высшая аудиторская палата в результате госаудита АО "НК "Kazakh Tourism".





Средства были выделены на реализацию задач по продвижению казахстанского туризма", - сообщается на сайте ведомства.





Итоги аудита показали наличие отдельных системных недостатков и нарушений, влияющих на развитие туристской отрасли Казахстана, а также на эффективность деятельности акционерного общества. Многократная передача реализации государственной политики в сфере туристской деятельности в различные министерства и ведомства (8 раз за 20 лет) привели к отсутствию системности и преемственности в развитии туристской отрасли", - говорится в информации.





По данным палаты, из 22 видов направлений туризма, предусмотренных законом "О туристской деятельности", развиваются всего 4 направления, на которые приходятся 80% туристических объектов. Из них экотуризм - 34%, культурно-познавательный туризм - 29%, охотничий туризм - 9%, лечебно-оздоровительный туризм - 8%.





Как показали итоги аудита, основными причинами, сдерживающими развитие отрасли, являются:





Отсутствие региональной координации между Министерством и местными исполнительными органами (в 15 регионах отсутствуют профильные управления, осуществляющие координацию в сфере туризма). В связи с не достаточной информированностью субъектов туристического бизнеса, меры государственной поддержки туристской отрасли остались не востребованы и не оказали эффекта на развитие отрасли. В бюджете 2022 года, на эти цели было предусмотрено 402,0 млн тенге, из которых освоено всего 85,8 млн тенге (21,3%), в том числе:





на "Субсидирование затрат туроператоров за каждого иностранного туриста" при плане 54,7 млн тенге освоено 5,8 млн тенге (10,6%);

на "Возмещение (100%) авиакомпаниям провозной платы за детей по внутренним авиамаршрутам ("KIDS GO FREE") при плане 211,1 млн тенге освоено 76,2 млн тенге (36,1%);

на "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов" при плане 136,3 млн тенге освоено - 3,7 млн тенге (2,7%).





2. Отсутствие системного контроля со стороны государственных органов за соблюдением стандартов субъектами, оказывающими туристические услуги. На сегодняшний день, принято более 90 стандартов в сфере туризма, при этом, соблюдение данных стандартов не контролируется. Как следствие, качество оказываемых туристических услуг не соответствует ожиданиям и приводит к оттоку иностранных туристов.





3. Недостаточность развития гостиничной туристской инфраструктуры (в 2022 году наличие мест размещения - 3970, из них 130 мест размещения (3,3%) с категорией, в том числе в курортных зонах 52 категорированных места размещения) порождает необоснованно высокие цены на проживание.





4. Слабый уровень интернета и цифровизации туристских услуг (объектов, подключенных к интернету - 76,2%, интегрированных в международные системы интернет-бронирования - 22,6%). Отсутствие возможности удаленного бронирования и оплаты, не позволяет туристу ознакомиться с условиями проживания и планировать маршрут путешествия.





В целом по результатам государственного аудита установлены нарушения и недостатки на общую сумму 1558,6 млн тенге, в том числе:





неэффективное использование активов на сумму 919,4 млн тенге;

неэффективное планирование бюджетных средств на сумму 546,9 млн тенге;

завышение стоимости услуг - 76,7 млн тенге;

не выполненный объем работ, услуг - 11,3 млн тенге;

необоснованно выплаченная заработная плата - 4,3 млн тенге;





В ходе аудита возмещено в бюджет 88 млн тенге, восстановлено в доход предприятия 1,3 млн тенге, за неэффективное планирование и использование бюджетных средств на вице-министра Министерства туризма и спорта РК составлены 2 административных протокола по статье 234-1 Кодекса об административных правонарушениях.





В целях своевременного реагирования, профилактики и недопущения нарушений бюджетного и иного законодательства, устранения системных издержек даны рекомендации правительству РК, а также поручения Министерству культуры и спорта, Министерству экологии и природных ресурсов и АО "НК "Kazakh Tourism", - сообщили в палате.





Ранее в госзакупках выявили миллиардные нарушения по новой методике аудита.



