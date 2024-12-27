Нарушения на 862 млрд тенге выявила Высшая аудиторская палата в 2024 году

По итогам аудита в государственный бюджет возмещено более 135 млрд тенге

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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За 2024 год Высшая аудиторская палата провела 25 аудиторских мероприятия. Они охватили 207 объектов и свыше 10,6 трлн тенге, рассказали в пресс-службе палаты.





В 2024 году ВАП провела проверки в в Фонде социального медстрахования, Назарбаев интеллектуальных школах, Банке развития Казахстана, нацкомпании "Қазақстан темір жолы" и др.





После тщательного анализа документов и отчетности, погружения в рабочие процессы и практической проверки конкретных кейсов госаудиторы выявили нарушений почти на 862 млрд тенге. В их числе: финансовые - 154 млрд тенге, неэффективное использование средств и активов государства - 475 млрд тенге, неэффективное планирование - почти 233 млрд тенге", - рассказали в ВАП.





По итогам аудита в государственный бюджет возмещено более 135 млрд тенге, что составляет 87,8% от общего объема средств, которые подлежат восстановлению.





Правительство РК и госорганы также получили 120 рекомендаций и 676 поручений. На сегодня 151 пункт уже исполнен, остальные остаются на контроле Высшей аудиторской палаты с регулярным информированием главы государства.





По материалам аудиторских проверок в уходящем году к административной ответственности привлечены 82 физических и 60 юридических лиц. В основном за нарушения в области госзакупок, ведения бухучета, архитектурной и строительной деятельности. И еще 51 административный протокол аудиторы составили против должностных лиц госорганов и квазигоссектора. В правоохранительные органы ВАП направила 16 материалов аудита. Обстоятельные разбирательства по многим этим случаям еще только предстоит провести.





190 человек также привлекли к дисциплинарной ответственности.



