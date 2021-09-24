Наши войска будут эффективны и в реальной боевой обстановке - Токаев

Фото: Ак Орда

АКТАУ. 23 СЕНТЯБРЯ - Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев посетил военные учения "Отпантау-2021" на полигоне "Оймаша", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент осмотрел передовой пункт управления Генштаба, заслушал доклады министра обороны, командующих сил воздушной обороны, сухопутных войск, военно-морских сил и десантно-штурмовых войск, а также акима Карагандинской области. Касым-Жомарт Токаев проверил готовность подразделений специального назначения, осмотрел современные образцы вооружений и техники, а также ознакомился с презентацией строительства военного госпиталя в Актау и авиационной инфраструктуры в Мангистауской области. Далее глава государства со смотровой вышки наблюдал за активной фазой военных маневров", - сообщает пресс-служба Ак Орды.

На учениях отрабатывались новые формы и способы ведения боевых действий против условного противника, исходя из опыта современных вооруженных конфликтов. Результаты воздушной и наземной разведки передавались на пункт управления, откуда давались указания для нанесения высокоточных ударов беспилотными летательными аппаратами и смешанной авиационной группой. Также была организована борьба с БПЛА условного противника, применены современные методы контрбатарейной борьбы. Большое внимание в ходе учений было уделено обеспечению высокой мобильности войск.

После завершения маневров Токаев обратился к военнослужащим, подчеркнув особое значение проведения учений на полигоне "Оймаша".

Это историческое место - символ нашей государственности, героизма, единства и сплоченности нашего народа. В случае угрозы рубежам наши предки зажигали на вершине этой горы сигнальный огонь и в решающий момент собирались под одним знаменем. Поэтому в народе его называли "огнем единства". Наши воины отправлялись на защиту родной земли с подножий Отпантау. Здесь проходили важные собрания, на которых решалась судьба нации. Эта традиция дошла до сегодняшнего дня. Мы свято чтим память о наших батырах и сохраним преемственность традиций. И самое главное, мы будем защищать нашу Родину, завещанную нам предками", - сказал глава государства.

Президент отметил высокий уровень подготовки Вооруженных сил страны, которые показывают хорошие результаты на военных учениях, в том числе международного уровня. Он отметил, что учения проводились на семи учебных полигонах в разных регионах страны и в акватории Каспийского моря, а их размах с востока на запад составил около трех тысяч километров. По мнению Токаева, наши войска будут эффективны и в реальной боевой обстановке.

Была отработана переброска личного состава и техники своим ходом, железнодорожным и воздушным транспортом. Это продемонстрировало стратегическую мобильность Вооруженных сил, возможность быстрого создания группировок войск на основных направлениях, которые представляют угрозу. В оперативном плане мы увидели слаженную работу штабов, применение высокотехнологичного вооружения и методик планирования боевых действий. Возросший уровень подготовки показали и акиматы. Их роль в современных "стресс-тестах" не менее важна, чем военный компонент", - сказал Токаев.

Оперативно-стратегические командно-штабные учения "Отпантау-2021" стали завершающим этапом внезапной проверки войск, которая проводилась в Вооруженных силах с начала сентября текущего года. Проверкой было охвачено около 9 тысяч военнослужащих, задействовано более 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 66 летательных аппаратов и восемь кораблей.

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