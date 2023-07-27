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Настало время и отечественным СМИ заявить о себе на международном уровне - Токаев Дополнено
Президент заявил, что отечественные масс-медиа вступили в новую веху своего развития
Фото: telegram/Аqorda
Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе поздравления журналистов с профессиональным праздником президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что настало время и отечественным СМИ заявить о себе на международном уровне, сообщает пресс-служба главы государства.
Сегодня Казахстан стал ведущей страной в регионе Центральной Азии. Мы лидируем во многих сферах. Теперь настало время и отечественным СМИ заявить о себе на международном уровне", - заявил президент.
По его словам, для реализации этой задачи необходимы качественно новый медиа-менеджмент, высококвалифицированные специалисты, осуществляющие вещание из-за рубежа, передовые технологии и инфраструктура.
Это требование времени, которому мы должны соответствовать. При этом важно учесть и опыт мировых медиакорпораций", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент заявил, что отечественные масс-медиа вступили в новую веху своего развития.
Мы видим, как увеличивается скорость распространения новостей, стремительно обновляется их содержание. В этих условиях нашим журналистам важно следовать завету великого Абая "Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел" ("Слова скупые, верные люблю, и ты простую речь мою послушай"). Для обеспечения информационной безопасности правительству и медиа-менеджерам нужно быть готовым к происходящим изменениям", - сообщил он.
По его словам, сегодня Казахстан вступил в новый этап своего развития.
Реформы, проведенные за последний год, позволили усовершенствовать политическую систему, открыть путь для дальнейших преобразований. Взаимодействие между государством, медиа и обществом должно стать прочным фундаментом в деле построения Справедливого Казахстана. Это сотрудничество должно основываться на принципах открытости, доверия и честности", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что средствам массовой информации предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания, формировании нового качества нации.
Работая на широкую аудиторию, масс-медиа имеют огромные возможности для продвижения прогрессивных идей и взглядов. Поэтому важно, чтобы журналисты содействовали укоренению в обществе культа труда и профессионализма, развитию у граждан ответственного отношения к судьбе своей страны", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, для этого следует показывать примеры деятельного патриотизма, находить подлинных героев нашего времени, достойных общенационального признания.
Именно такие люди, которые полностью посвящают себя своему делу, проявляют предприимчивость и решительность, должны быть в центре общественного внимания. Большой вклад отечественные масс-медиа вносят в продвижение нашего национального бренда. Вы создаете увлекательные статьи и креативные сюжеты, демонстрирующие богатое историко-культурное наследие и уникальную природу нашей страны. Это помогает людям, в том числе и зарубежной аудитории, лучше узнать и понять Казахстан, в полной мере оценить его потенциал", - сообщил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев также отметил, что процветание страны зависит не только от работы правительства или власти в целом.
Важен вклад каждого гражданина в развитие государства. Эта простая истина жизни. Поэтому и у журналистов, и у всех граждан, и у президента цели и задачи - общие. Нам необходимо честно трудиться во имя укрепления нашей независимости и процветания страны. Это наш долг!" - добавил он.
Дополнено, 27.06.2023, 13.35
Глава государства вручил премии и гранты в области средств массовой информации, информирует пресс-служба президента.
Присуждены премии президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
- корреспонденту телеканала "31 канал" Алимжановой Ирине Советжановне;
- главному редактору газеты "Оңтүстік Қазақстан" Балажану Абаю;
- корреспонденту газеты "Казахстанская правда" Вологодской Галине Юрьевне.
Вручены гранты президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
- корреспонденту информационного портала Orda.kz Астахову Илье Дмитриевичу;
- корреспонденту телеканала "Хабар 24" Балтабаеву Адилу Сериковичу;
- корреспонденту информационного портала Tengrinews.kz Дуйсенгуловой Рабиге Табигатовне;
- заместителю директора информационно-аналитической дирекции телеканала Qazaqstan Омашу Саламату.
Также объявлена благодарность президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:
- творческому коллективу газеты "Время";
- творческому коллективу ТОО "Қызылжар-Ақпарат";
- творческому коллективу информационного портала Kaztag";
- творческому коллективу телеканала TDK-42.
Ранее президент Казахстана высказался о событиях в России.