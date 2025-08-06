Национальный каталог товаров для цифровой прослеживаемости внедрят в Казахстане

Каталог позволит отслеживать товар от производителя до конечного потребителя, контролировать срок годности и бороться с контрафактом

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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства вице-министр финансов Ержан Биржанов доложил о работе по объединению электронного каталога товаров и национального каталога товаров АО "Казахтелеком" в целях формирования государственной базы данных "Национальный каталог товаров" - ГБД НКТ, - На заседании правительства вице-министр финансов Ержан Биржанов доложил о работе по объединению электронного каталога товаров и национального каталога товаров АО "Казахтелеком" в целях формирования государственной базы данных "Национальный каталог товаров" - ГБД НКТ, сообщили в правительстве.





По данным Минфина, инициатива направлена на устранение дублирования справочников и создание единого цифрового эталона для товаров в таких сферах, как торговля, таможня, госзакупки, планирование и исполнение бюджета. Каталог позволит отслеживать товар от производителя до конечного потребителя, контролировать срок годности и бороться с контрафактом.





На сегодня выстраивается трехуровневая система классификации, это: верхний уровень - ОКТРУ для целей планирования и статистики, основной уровень - ГБД НКТ с детальной информацией по производителям, нижний уровень - маркировка партий и единичной продукции.





В рамках формирования ГБД НКТ проводится постепенное подключение всех ключевых источников данных. Это ритейлеры и торговые сети, электронные торговые площадки, операторы фискальных данных, ККМ, а также государственные и таможенные информационные системы, ЭСФ и товароучетные системы.





Ержан Биржанов сообщил, что применение Национального каталога станет обязательным с 1 января 2026 года. Соответствующий закон о торговой деятельности уже подписан, утверждены правила применения кодов NTIN/GTIN в контрольно-кассовых машинах. По состоянию на сегодня в базе содержится информация о 15 млн товаров, а ежедневно в нее поступают данные по более чем 10 млн чеков.





Система уже интегрируется с ключевыми государственными и коммерческими системами - госпланирование, таможенная система, ЭСФ, ретейлеры, ОФД, ККМ, товароучетные системы и электронные торговые площадки. Благодаря этому бизнес сможет автоматически выгружать и обновлять товарные карточки, участвовать в закупках и получать меры господдержки.