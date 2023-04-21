Настоящий беспредел застройщиков: навести порядок в сфере строительства и земельных отношений потребовали депутаты
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ислам Сункар в своем депзапросе озвучил проблему строительства в сейсмоопасных зонах Алматы.
Мажилисмен отметил, что многоэтажные жилые комплексы возводят прямо на тектонических разломах. Уже построены более 100 таких ЖК, подчеркнул депутат.
В пример он привел стихийные бедствия, произошедшие в Турции и Сирии. По мнению депутата, они должны стать большим уроком для Казахстана с учетом повышенной сейсмоопасности его юго-восточной части.
Опасность строительства многоквартирных жилых комплексов в местах тектонических разломов заключается в пиковых ускорениях грунта в момент землетрясения. Они добавляют 1, 2 балла. Это также способствует вертикальным и горизонтальным подвижкам, в результате чего разрушения могут быть необратимыми", - подчеркнул Сункар.
Он напомнил, что город уже переживал катастрофические сели.
К потенциальным последствиям возможной селевой активности добавилась угроза разрушения многоэтажных жилых комплексов, строящихся вблизи рек и находящихся под угрозой подтопления. Однако, несмотря на законодательный запрет на строительство зданий и сооружений в пределах водоохранных зон и историческую практику, подтверждающую, что город Алматы расположен на территории кратковременных и внезапных селевых потоков, в городе активно ведется строительство объектов многоэтажных жилых комплексов в старом русле рек Большой Алматинки, Есентай (Весновка), и Малой Алматинки", - добавил мажилисмен.
По его мнению, правительству необходимо обратить особое внимание на законность выдачи разрешительных документов на строительство, а также пересмотреть стандарты, регламенты, строительные нормы и предусмотреть участие специалистов МЧС в подготовке проектно-сметной документации, контроле за ходом строительства и принятии в эксплуатацию жилых зданий, в которых предполагается массовое нахождение людей.
С похожим депзапросом к первому заместителю премьер-министра РК Роману Скляру, генеральному прокурору РК Берику Асылову обратился депутат Бакытжан Базарбек.
По его словам, необходимо навести порядок в сфере строительства и земельных отношений.
На наших глазах происходит настоящий беспредел застройщиков, и одним из примеров является Алматы, который за короткое время из финансово-культурного центра страны превратился в огромный строительный участок. Аналогичная ситуация в Астане, Шымкенте, Туркестане, сейсмо-, селе- и оползнеопасных зонах Уральска, Атырау, Актау и Актобе", - заявил мажилисмен.
Он отметил, что многоэтажные ЖК часто строят без архитектурно-планировочного задания, без согласования эскизного проекта, строят без ПСД, без талона уведомления на строительство, без разрешения на привлечение долевых средств на жилищное строительство, строят на земельном участке, целевое назначение которого не позволяет такое строительство.
Строят на рекреационной и водоохраной зонах, на охранной зоне международного аэропорта, на тектонических разломах, на красных линиях, на сейсмо-, селе- и оползнеопасных зонах, на охранной зоне высоковольтных линий, на санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, на санитарно-охранных зонах действующих кладбищ, на неудобицах и логах. Строят без инженерных сетей, без коммуникаций. Для высвобождения территории под строительство элитных жилых комплексов, коттеджей, зон отдыха вырезают огромные горы и сопки, вырубают ценные редкие деревья и кустарники, выводят из оборота естественные ареалы обитания редких и вымирающих видов животных", - высказался депутат.
Он посетовал, что из-за бездумного строительства в Алматы уничтожили все яблоневые сады.
Под бульдозер идут даже захоронения на кладбищах. Все эти годы мы, всячески поддерживая строительный сектор и сферу жилищного строительства, забыли о главном: о комфортных и безопасных условиях проживании жителей городов, которые ежедневно сталкиваются не просто с уплотняющей, а с очевидными противоправными действиями застройщиков. Застройщики, которые возводят жилые дома без соответствующих разрешений, без утверждения проекта и необходимых согласований, в условиях бесконтрольности и безнадзорности, идут на обман потребителя, свободно заключают непонятные по природе договоры и соглашения, не имеющие юридическую силу, продают квартиры и таким образом формируют протестную массу на случай судебных тяжб с государством", - заявил Базарбек.
Он добавил, что застройщики, которым запретили строительство, часто провоцируют вкладчиков на митинги и протесты.
Их деятельность создает риск и угрозу не только тем, кто купил заветные квадратные метры в этом доме, но и в целом конституционному правопорядку в стране", - отметил Базарбек.
Депутат потребовал:
- Объявить мораторий на внесение корректировок в проекты детальной планировки районов (ПДП) для перевода рекреационных, сейсмо-, селе- и оползнеопасных зон в жилые зоны.
- Ввести космомониторинг неиспользуемых земель и самовольного строительства на сейсмо-, селе- и оползнеопасных зонах, рекреационных и общественных зонах городов. Результаты этого космомониторинга должны быть правовым основанием для изъятия земель в судебном порядке, а также приостановления строительства, отзыва и аннулирование исходных и разрешительных документов на строительство.
- Ввести институт "омбудсмена по защите общественных интересов в сфере архитектуры и строительства" с наделением его необходимыми полномочиями, вплоть до инициирования проверок зон и территории самовольной и незаконной застройки.
- Законодательно вернуть комиссионную приемку в эксплуатацию возведенных объектов, особенно многоквартирных жилых домов на сейсмо-, селе- и оползнеопасных зонах, с обязательным согласованием актов комиссионной приемки с уполномоченными органами.
- Ввести обязательный сейсмоаудит для всех объектов жилищного строительства 2- и более этажности.
Напомним, в своей время юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек рассказал о выводе части рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медеу в жилую зону.
Практически 20% всей территории Медеуского госприродного парка с легкой руки акима города Алматы потеряла статус рекреационной зоны и превратилась в жилую зону, подверглась разделу, отчуждению, смене целевого назначения земельных участков и массовой застройке", - подчеркнул юрист.
Позже департамент по противодействию коррупции по городу Алматы задержал директора парка Медеу Алмаса Аттапханова, его заместителя Алмаса Айкимбаева и руководителя организационно-правового отдела Аскара Жанаева.
Напомним, сегодня, на встрече с жителями Алматы аким Ерболат Досаев в ответ на жалобы жителей о возведении в горах туркомплексов сообщил, что акимат будет заниматься дальнейшим развитием туристической инфраструктуры в горах Алматы с привлечением частных инвесторов.
На встрече также было заявлено, что дело о строительстве коттеджей в Бостандыкском районе Алматы передано в суд.
Досаев напомнил, что на склонах более 15 градусов строительство запрещено.
Сейчас остается открытым вопрос по строительству без разрешений. Застройка предгорных районов вызывает особую обеспокоенность, она несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Напомним, ранее глава МЧС Юрий Ильин заявил о необходимости ужесточения требований к застройщикам.