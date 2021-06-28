Назарбаев получил прививку от КВИ

После вакцинации Первый Президент Казахстана обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно вакцинироваться, сообщает пресс-служба Елбасы.
В настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка трёх миллионов человек. Сегодня вакцину против коронавируса получил и я. Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе всё это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Напомним, 18 июня 2020 года тест Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал положительный результат. 2 июля Елбасы вылечился от КВИ.
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